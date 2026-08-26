Sport terá Barletta como desfalque contra o Novorizontino; veja previsão de retorno do atacante

Camisa 30 se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e será baixa pela terceira partida consecutiva do Leão na Série B

Chrystian Barletta. atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport terá mais uma vez o desfalque de Chrystian Barletta na próxima rodada da Série B. O atacante não estará à disposição para o confronto contra o Novorizontino, na sexta-feira (28), às 20h30, no Jorjão, em Novo Horizonte.

O camisa 30 segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e tem retorno previsto para o duelo diante do Ceará, no sábado (5), às 18h30, no Castelão, pela sequência da competição.

Barletta sofreu a lesão no dia 14 de agosto, durante a vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Londrina, na Ilha do Retiro. O atacante deixou o campo ainda no primeiro tempo e, desde então, ficou fora dos jogos contra Avaí e América-MG. O problema fará com que o duelo diante do Novorizontino seja o terceiro consecutivo sem a presença do jogador.

O atacante vem cumprindo uma programação individual nesta fase de recuperação. Barletta realiza atividades na academia, trabalhos ao redor do gramado e exercícios com aumento gradual de velocidade. A tendência é que ele seja reintegrado aos treinamentos com bola ao longo da próxima semana, antes de voltar a ficar à disposição de Gilmar Dal Pozzo.

A ausência de Barletta representa uma baixa relevante para o Sport, principalmente pelo desempenho apresentado pelo atacante ao longo da temporada. Ao lado de Perotti, ele é um dos artilheiros do time em 2026, com 12 gols marcados com a camisa rubro-negra.

Na Série B, Barletta balançou as redes nove vezes, sendo o vice-artilheiro do Sport na competição. O jogador também soma sete assistências no ano, duas delas na Segunda Divisão.

A participação ofensiva se soma à frequência do atacante na equipe. Barletta é o quarto jogador que mais vestiu a camisa do Sport em 2026 e se tornou uma das peças importantes do time comandado por Gilmar Dal Pozzo.