Sport mantém três negociações em pauta no mercado para sequência da Série B

Após anunciar Patrick de Paula, Leão busca reforços para as laterais, meio-campo e ataque; Hugo Farias, Fernando Sobral e Marlos Moreno estão na mira rubro-negra

O volante Fernando Sobral. o lateral-esquerdo Hugo Farias e o atacante Marlos Moreno (ASCOM/Coritiba, Rodrigo Coca / Ag.Corinthians e Divulgação/Atlético Nacional)

O Sport segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de anunciar a contratação do volante Patrick de Paula, o clube mantém três negociações em andamento e avalia nomes para diferentes setores do elenco.

O lateral-esquerdo Hugo Farias, do Corinthians, o volante Fernando Sobral, atualmente no Coritiba e pertencente ao Cuiabá, e o atacante colombiano Marlos Moreno, do Atlético Nacional, estão no radar rubro-negro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ge e confirmadas pelo Diario de Pernambuco.

A diretoria trabalha para concluir os negócios antes do fechamento da janela de transferências, marcado para 11 de setembro. A busca por peças para o elenco ganhou ainda mais importância diante das necessidades identificadas pela comissão técnica de Gilmar Dal Pozzo ao longo da competição.

Entre os três alvos, Fernando Sobral é um desejo antigo da diretoria de futebol. A negociação, entretanto, esbarra em uma questão que vai além do interesse esportivo.

Já Hugo Farias aparece como uma necessidade mais urgente após a grave lesão de Felipinho, enquanto Marlos Moreno é visto como uma opção para ampliar as alternativas ofensivas do Leão.

Fernando Sobral

Aos 31 anos, Fernando Sobral é um nome que o Sport já vinha monitorando e com quem as partes mantêm contato. O volante pertence ao Cuiabá, mas atualmente defende o Coritiba, onde vem tendo poucas oportunidades. O clube pernambucano encontra resistência justamente por parte do detentor dos seus direitos.

O Cuiabá tem valores a receber do Sport referentes à contratação do lateral-direito Matheus Alexandre, realizada no ano passado. A negociação foi de aproximadamente R$ 9 milhões, e existem valores em aberto. Matheus Alexandre, atualmente emprestado ao Remo, não faz mais parte do elenco rubro-negro.

Diante da pendência financeira, o Cuiabá vem dificultando a liberação de Sobral e também teria colocado uma compensação financeira como parte da negociação. Mesmo com o cenário desfavorável, o Sport ainda não desistiu e tenta encontrar uma solução para viabilizar a chegada do volante até o encerramento da janela.

Hugo Farias

A lateral esquerda é atualmente uma das principais preocupações do Sport. A grave lesão de Felipinho, que sofreu fratura e lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e deverá ficar afastado por cerca de três meses, deixou Edson Lucas como única opção de origem para a posição.

Por isso, o Sport tenta avançar pelo empréstimo de Hugo Farias, de 28 anos, que pertence ao Corinthians. O lateral está em reta final de contrato com o clube paulista, e a ideia rubro-negra é contar com o jogador pelos próximos quatro meses, período restante do vínculo com o Timão.

Hugo já passou por Goiás e CRB e disputou apenas três partidas em 2026. Em fevereiro, sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, mas já está recuperado e à disposição.

A contratação de um lateral-esquerdo é tratada como prioridade pela diretoria justamente pela ausência prolongada de Felipinho.

Marlos Moreno

No setor ofensivo, o nome que ganhou força é o de Marlos Moreno. Aos 29 anos, o atacante colombiano defende o Atlético Nacional, clube onde iniciou a carreira e ganhou projeção antes de se transferir para o futebol europeu.

O Sport já apresentou uma proposta ao clube colombiano e conseguiu avançar nas conversas diretamente com o jogador e seus representantes, chegando a alinhar detalhes de um possível acordo. O principal entrave, entretanto, está no Atlético Nacional, que não demonstra disposição para liberar o atacante neste momento.

A resistência é considerada significativa até mesmo diante da possibilidade de o Sport oferecer uma compensação financeira pela transferência. Por isso, apesar do avanço com Moreno e seu estafe, a negociação é tratada internamente como difícil. O clube pernambucano também avalia outros jogadores para a posição.

Marlos Moreno acumula passagens por Manchester City, Girona, Portimonense, Lommel SK e Konyaspor. No Brasil, defendeu o Flamengo em 2018. Na atual temporada, pelo Atlético Nacional, soma 26 jogos e quatro gols.