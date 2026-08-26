Claudinho celebra primeiro gol com a camisa do Sport: ‘Momento especial’

Lateral-direito abriu o placar na vitória diante do América-MG e projetou os objetivos do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro

Claudinho, lateral-direito do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O lateral-direito Claudinho marcou seu primeiro gol com a camisa do Sport na vitória por 3 a 0 diante do América-MG na última segunda-feira (24), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Após a partida na Ilha do Retiro, o jogador, que chegou ao Leão por empréstimo junto ao Vitória, celebrou o gol marcado e o resultado.

“A gente trabalha no dia a dia esperando por isso. Graças a Deus fui feliz na finalização. Marcar o meu primeiro gol pelo Sport, ainda mais na Ilha, foi um momento muito especial. Sentir a energia da torcida vibrando com esse gol não tem preço”, disse.

O defensor também projetou os objetivos do clube, que, no momento, ocupa a sexta posição geral, com 38 pontos conquistados.

“Essa vitória em casa era muito importante. A gente precisava dar uma resposta depois da derrota na última rodada e acho que conseguimos. Agora temos um jogo difícil pela frente, mas sabemos que temos que fazer de tudo para vencer esse confronto direto, com foco no nosso grande objetivo, que é devolver o Sport para a elite”, declarou.

Comemora, Claudinho! O primeiro gol com a camisa rubro-negra! ???? pic.twitter.com/Zcyqc62QO3 — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 24, 2026

Números de Claudinho no Sport

Anunciado no dia 6 de julho, Claudinho assinou com o Rubro-Negro pernambucano até o fim do ano, com opção de compra de 50% de seus direitos por R$ 3 milhões.

Aos 25 anos, soma cinco jogos na Série B até o momento, sendo dois como titular.



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