Com presença de Barletta, Sport lança programa de inclusão para estudantes de escolas públicas

Projeto Torcedor Nota 10 une educação e esporte e levará alunos da rede pública à Ilha do Retiro conforme desempenho escolar

Barletta e Matheus Souto Maior durante lançamento do projeto (Igor Cysneiros / SCR)

O Sport lançou, na manhã desta quarta-feira (26), o Programa Torcedor Nota 10, voltado para estudantes de escolas públicas de Pernambuco.



A cerimônia aconteceu na Escola Municipal Vereador Antônio Januário, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, e contou com a presença do atacante Barletta e do presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior.

A iniciativa busca unir educação, esporte e inclusão social, proporcionando aos alunos da rede pública a oportunidade de acompanhar jogos do Sport na Ilha do Retiro. De acordo com o clube, estudantes das redes estadual e municipal de todo o estado poderão ser contemplados pelo programa.



Durante o lançamento, Barletta destacou a importância de incentivar os estudos junto à prática esportiva.



“É muito importante essa iniciativa de apoiar os estudos juntamente dos esportes. Essas duas partes são muito importantes na vida”, afirmou o atacante, que é um dos destaques do Sport na temporada.



Pelo programa, os alunos selecionados poderão assistir aos jogos na Ilha do Retiro e participar de experiências no complexo esportivo do clube.



O desempenho escolar será utilizado como incentivo para a participação, com estudantes que obtiverem boas notas podendo ganhar ingressos para partidas e camisas autografadas.



“Se tirarem notas boas no colégio, vão conseguir ir à Ilha do Retiro e ganhar camisas autografadas”, disse o jogador.

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