Confronto direto com Novorizontino pode ser o bilhete de permanência do Sport no G-6

Em caso de vitória no duelo com o Novorizontino, nesta sexta-feira (28) à noite, no interior de São Paulo, o Sport não só se mantém no G-6 como ganha, pelo menos, mais uma posição, acabando com o entra e sai do grupo dos classificados para os play-offs

Elenco do Sport em partida d Campeonato Brasileiro da Série B (Rafael Vieira/DP Foto)

O confronto com o Novo Horizontino é direto para o Sport. Uma oportunidade de seguir subindo na tabela, garantindo, ao menos, a quinta colocação, já que o time paulista é o atual quarto colocado, com 40 pontos.

Com 38, o Leão chega aos 41 em caso de vitória no jogo desta sexta-feira (28), no interior de São Paulo. O pulo pode ser maior, ir para quarto, mas seria preciso um tropeço do Fortaleza, no Castelão, diante do Operário-PR.

O Sport passou mais da metade do primeiro turno respirando os ares do G-6, com direito de assumir a liderança na 11ª rodada. Mas o longo jejum de vitórias o deixou fora por outras sete rodadas.

Após derrotar Vila Nova e Londrina, nas 21ª e 22ª, retornou ao grupo dos play-offs, mas saiu de novo ao perder de virada para o Avaí, na Ressacada. A vaga foi novamente conquistada com o 3 a 0 sobre o América na última segunda-feira.

Para conseguir maior estabilidade e até poder alimentar a ambição de chegar no G-2, que garante acesso imediato à Série A, vencer o Novorizontino é uma obrigação para os rubro-negros.

Até um empate, em tese um bom resultado pelo fato do jogo ser fora e contra um adversário direto, pode não ser suficiente para garantir o Leão no G-6. CRB, Operário-PR e Atlético-GO têm 36 pontos e superariam os rubro-negros pernambucanos em eventuais vitórias na rodada.