Sport segue na 6ª posição, mas precisa secar rivais no fechamento da rodada para se manter

Apesar da derrota para o Avaí, o Sport foi ajudado pela combinação de resultados de alguns adversários diretos e se manteve em 6º lugar, mas será preciso seguir secando nesta quinta (20) à noite para não perder posições

Mikael, centroavante do CRB (Francisco Cedrim/CRB)

O empate do Atlético-GO com o Londrina e a derrota do Goiás para o Juventude foram resultados que caíram dos céus para os rubro-negros pernambucanos na Série B do Campeonato Brasileiro.

Graças a eles, apesar da derrota para o Avaí, na quarta-feira (19), o Sport, com 35 pontos, segue na 6ª colocação. Mas para que permaneça, será preciso secar outros dois jogos que acontecem na noite desta quinta.

Às 19h30, na Arena Sicred, em São João del Rei, em Minas, o Athletic recebe o CRB, com 34 e 33 pontos, respectivamente. Se houver vitória de um dos lados, o Leão perde uma posição na tabela. O secador deve estar virado unicamente para o empate.

Isto porque, mesmo os mineiros chegando a 35, perderiam no critério saldo de gols.

Às 20h30, em Novo Horizonte, a situação é mais complicada para os pernambucanos. Com 34 pontos, um a menos que o Sport, o time da casa enfrenta o vice-lanterna América, que somou apenas 11 pontos.

Somente uma vitória dos mineiros evitaria que o Novo Horizontino ultrapassasse o Leão, já que, em caso de empate, o time paulista ainda levaria a melhor no critério de número de vitórias.