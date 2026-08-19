Programa Todos com a Nota era responsável por garantir a presença de público e estádios lotados em Pernambuco

Todos com a Nota vai voltar? Entenda as chances de retorno do programa (Foto: Rafael Vieira/FPF. )

Histórico no futebol pernambucano, o programa Todos com a Nota (TCN) voltou ao centro do debate público. Descontinuado nos últimos anos devido a questões financeiras, o projeto tem chances reais de ser retomado a partir de 2027.

A dinâmica segue a premissa de trocar cupons fiscais por ingressos. O Governo do Estado adquire uma cota de bilhetes com os clubes e os repassa aos torcedores que comprovam compras no comércio local. Ao atingir a pontuação exigida no cadastro das notas, o cidadão resgata a entrada.

O programa atua de duas formas. De um lado, incentiva o consumidor a exigir a emissão da nota fiscal, impulsionando a arrecadação tributária do Estado. Do outro, garante uma receita fixa para as equipes e beneficia o torcedor, que consegue ingressos 'gratuitos'.

O retorno do TCN ganhou tração com a corrida eleitoral de 2026. Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB) já transformou a recriação do programa em promessa pública de campanha.

A atual governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), movimenta-se na mesma direção. Em entrevista ao podcast Futebol Diario nesta quarta-feira (19), o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, revelou que a pauta também está nos planos do Executivo estadual.

"Tenho informes concretos de que a governadora Raquel Lyra pretende também anunciar o projeto", afirmou o dirigente. "Acho que é um momento de enorme alegria para todos os nossos clubes", completou.