Elissandra, do Sport, é convocada para a Seleção Brasileira Sub-15

Meia rubro-negra foi chamada pela segunda vez no ano e disputará a Liga Evolução da Conmebol, no Paraguai

Elissandra, jogadora da base do Sport (Luciana Vermell/CBF)

Destaque das categorias de base do Sport, a meia Elissandra foi convocada nesta segunda-feira (17) pela técnica Bia Vaz para defender a Seleção Brasileira Sub-15 Feminina na Liga Evolução da Conmebol.

É a segunda convocação da atleta no ano, após ter participado de um período de treinos na Granja Comary, em junho.

A competição será disputada entre os dias 8 e 20 de setembro, em Ypané, no Paraguai. O Brasil estreia no dia 9, contra o Equador, e depois enfrenta Colômbia, Peru e Venezuela, nos dias 11, 13 e 15, respectivamente.

A convocação foi comemorada por Elissandra, que agradeceu ao Sport pelo apoio e pela estrutura oferecida no desenvolvimento das atletas.

“Estou muito feliz e honrada por essa oportunidade de representar o meu país novamente. Só tenho a agradecer ao Sport por todo o espaço, confiança e por toda a estrutura que me oferecem diariamente”, disse a jovem.

A meia se apresentará nos próximos dias à comissão técnica da Seleção para iniciar a preparação para o torneio continental.

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