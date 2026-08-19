Hélio dos Anjos revela interesse do Sport no atacante Felipe Clemente, artilheiro da Série D

Técnico citou busca frustrada do Náutico pelo jogador do Gama; além do Leão da Ilha, o Goiás também quer sua contratação

Felipe Clemente, atacante do Gama (Reprodução/Gama)

Após a vitória por 1 a 0 diante do Ceará na última terça-feira (18), Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, falou sobre o interesse no atacante Felipe Clemente, do Gama.



Porém, o Alvirrubro, que vive crise financeira, não conseguirá, segundo o próprio comandante, concorrer com Sport e Goiás, que estariam dispostos a pagar pelo empréstimo do centroavante.



“Nós perdemos o jogador. Parabéns para o Sport e Goiás, que estão oferecendo valores para pagar o empréstimo”, disse em coletiva.



Hélio chegou a dizer que o valor pedido para conseguir o empréstimo do jogador, que conquistou o acesso à Série C com o clube do Distrito Federal, é de R$ 300 mil.



“Nós não temos condições de disputar com o Sport e Goiás [...] A realidade nossa é essa. Agora vamos procurar outras alternativas”, declarou.



Números de Felipe Clemente



Artilheiro da Série D, Felipe Clemente, de 27 anos, marcou 11 gols em 17 jogos na Série D.



Em toda a temporada, o atleta soma 21 gols em 32 partidas disputadas.



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