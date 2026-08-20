A uma vitória do acesso à Série A, time feminino do Sport faz últimos ajustes para decisão

Após empatar em 0 a 0, na Ilha, a equipe rubro-negra precisa de uma vitória por qualquer placar, no próximo domingo (23), para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro

Macarena Deichler motivando atletas durante treino (Rafael Vieira/DP Foto)

O acesso mais aguardado pela torcida rubro-negra em 2026 é o para a Série A do Campeonato Brasileiro Masculino, para o que faltam, no mínimo, 16 jogos. Porém, são as Leoas que estão mais perto de conseguir o grande feito na temporada.

A equipe feminina do Sport está a apenas uma vitória de conseguir a sonhada vaga na primeira divisão e segue treinando forte, ajustando os detalhes finais para a decisão do domingo (23).

Às 16h, o Sport encara, de novo, o Itabirito-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), confronto válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2.

A equipe pernambucana teve uma sólida campanha na primeira fase, terminando em 7º lugar e avançando à fase seguinte. Pelo chaveamento, o Itabirito, segundo colocado no geral, com 40 pontos, foi o seu adversário.

No domingo passado, aconteceu o jogo de ida, na Ilha do Retiro, que terminou empatado em 0 a 0. O Sport conquista o acesso para a primeira divisão com vitória por qualquer placar. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

As Leoas tem como seu grande trunfo para a partida Andreza, atacante, de 24 anos, que é a vice artilheira do campeonato com 8 gols, além da goleira Nanda, ex-Náutico, que tem tido boas atuações embaixo das traves rubro-negras.