Avaí x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 23ª rodada da Série B

Diego Hernández, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Embalado por duas vitórias consecutivas e novamente inserido no G-6 da Série B, o Sport volta a campo nesta quarta-feira (19), às 19h30, para enfrentar o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 22ª rodada. O duelo marca o início de uma sequência importante para o Leão, que terá três dos próximos quatro compromissos longe do Recife e busca transformar a recente reação em regularidade na competição.

Uma nova vitória como visitante pode aproximar ainda mais o Rubro-Negro das primeiras posições e recolocá-lo de vez na disputa pelo G-2, que garante o acesso direto.

O momento exige ainda mais atenção porque o Sport abre o G-6, na sexta colocação, com 35 pontos. O Leão da Praça da Bandeira está apenas um ponto à frente de Novorizontino e Athletic, que aparecem logo atrás na tabela. Ao mesmo tempo, uma sequência positiva pode permitir uma aproximação dos primeiros colocados.

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A principal ausência rubro-negra para o duelo será Chrystian Barletta. O atacante sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e desfalca a equipe justamente em um momento de destaque na temporada.

A tendência é que Marlon Douglas ocupe a vaga do camisa 30. O atacante entrou durante a vitória sobre o Londrina, após Barletta deixar o gramado, e deve ganhar uma oportunidade entre os titulares diante do Avaí.

Gilmar Dal Pozzo também terá o retorno do lateral-direito Augusto Pucci, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. A presença do jogador, no entanto, não garante automaticamente seu retorno aos onze iniciais. Claudinho foi utilizado na posição contra o Londrina e fica a expectativa sobre quem será escolhido para iniciar a partida.

O Sport encerrou a preparação na tarde desta terça-feira (18), em treinamento realizado no CT do Figueirense, em Florianópolis. A equipe busca manter o bom desempenho como visitante na Série B. Em 10 jogos fora de casa, o Leão soma quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

AVAÍ

Do outro lado, o Avaí chega motivado pela vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Operário, fora de casa, na rodada passada. O resultado veio após uma derrota diante do CRB e deixou a equipe catarinense próxima de deixar a zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Allan Aal deve lidar com desfalques importantes. Os meias Daniel Penha e Pedro Cuiabá, além do atacante Juan Rocha, são ausências para a equipe.

Os catarinenses ocupam a 17ª posição na tabela, somando 23 pontos. No retrospecto do confronto, o Avaí leva vantagem jogando em Florianópolis. Em dez partidas, venceu quatro vezes, empatou duas e levou a pior em outras duas diante do Sport.

FICHA DA PARTIDA

AVAÍ: Bruno Ferreira; Allyson, Jefferson e Reynaldo; João Vitor, Paulo Vitor, Luiz Henrique, Léo Chu e William; Thayllon e Felipe Vizeu. Técnico: Allan Aal.

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Marlon Douglas, Clayson e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Ressacada, em Florianópolis

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

Quarto Árbitro: Cinesio Mendes Junior (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Disney+ (Streaming)