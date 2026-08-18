Alvo do Sport, atacante Alex Bruno será reforço do Vitória no Brasileirão

Após garantir acesso à Série C de 2027, o ASA confirmou a saída do centroavante, que atuará no Rubro-Negro baiano

Alex Bruno, centroavante do ASA (Lucas Auditore/ASCOM ASA)

Desejo do Sport para o restante da temporada, o atacante Alex Bruno será o novo reforço do Vitória.

A informação foi divulgada pelo ASA, onde o jogador de 27 anos foi destaque em 2026, tendo conseguido o acesso à Série C de 2027 no último sábado (15).

“Alex segue para um novo desafio, defendendo o Vitória-BA na Série A do Campeonato Brasileiro, por empréstimo com opção de compra”, escreveu o clube alagoano.

Números de Alex Bruno

O jogador, que chegaria ao Leão da Ilha para disputar posição com Pedro Perotti, vivia grande fase no ASA.

Na temporada, marcou 24 gols em 34 partidas, sendo nove deles na Série D.

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