Sport tem sequência de jogos fora de casa para se consolidar no G-6 da Série B

Dos próximos quatro confrontos do Leão, três serão longe da Ilha do Retiro

Elenco do Sport em partida na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Fazer uma campanha forte dentro de casa é um dos pilares para qualquer equipe que sonha com o acesso. Mas, em uma Série B marcada pelo equilíbrio, saber pontuar longe dos seus domínios também pode ser determinante. E é justamente essa capacidade que o Sport terá a oportunidade de testar nas próximas semanas, após embalar duas vitórias consecutivas e retornar ao G-6.

O Leão chega à sequência em um momento de recuperação. Depois de encerrar o jejum de nove partidas sem vencer com o triunfo sobre o Vila Nova, fora de casa, o time comandado por Gilmar Dal Pozzo voltou a ganhar na Ilha do Retiro ao superar o Londrina por 2 a 1. Os seis pontos conquistados recolocaram o Sport na zona de classificação e elevaram a confiança para a sequência da competição.

Agora, porém, o cenário muda novamente. Dos próximos quatro compromissos do Rubro-Negro, três serão longe do Recife.

AVAÍ X SPORT

O primeiro desafio será nesta quarta-feira (19), às 19h30, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. Além do peso de enfrentar um adversário fora de casa, o Sport terá pela frente uma longa viagem, cruzando o país.

Depois do compromisso em Santa Catarina, o Sport retorna ao Recife para enfrentar o América-MG, no dia 24, uma segunda-feira, na Ilha do Retiro. Será a única partida em casa dentro de uma sequência de quatro jogos.

NOVORIZONTINO X SPORT

Após receber o Coelho, o Sport volta a pegar a estrada para mais dois compromissos consecutivos fora de Pernambuco. No dia 28, o adversário será o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte.

O confronto ganha ainda mais importância por envolver diretamente a disputa na parte de cima da Série B. Atualmente, o Sport ocupa a sexta colocação, com 35 pontos, enquanto o Novorizontino aparece logo atrás, em sétimo, com 34.

CEARÁ X SPORT

A sequência será encerrada no início de setembro. No dia 5, o Sport encara o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, em mais um duelo fora de casa e com o peso de um clássico nordestino.

CAMPANHA COMO VISITANTE

Em 10 jogos disputados fora de casa na Série B, o Leão conquistou quatro vitórias, empatou quatro vezes e sofreu apenas duas derrotas. O desempenho mostra uma equipe que, mesmo enfrentando oscilações ao longo da competição, conseguiu somar pontos longe da Ilha do Retiro.