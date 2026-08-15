Com uma lesão muscular na coxa, Barletta não tem previsão de retorno ao time do Sport

Atacante Chrystian Barlett, que deixou o jogo contra o Londrina ainda no primeiro tempo, realizou exame de ressonância magnética na manhã deste sábado

Barletta, atacante do Sport (Tiago Sousa/ SCR)

Um exame de ressonância magnética realizado na manhã deste sábado (15) detectou uma lesão na parte posterior da coxa esquerda do atacante Chrystian Barletta.

O Departamento Médico do Sport informou que o atleta iniciou o tratamento e seguirá sendo reavaliado diariamente, mas não deu uma previsão de quando ele ficará à disposição do técnico Gilmar Dal Pozzo.

Um dos maiores destaques do Sport na temporada, Barletta foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo da partida contra o Londrina, nesta sexta-feira (14), na Ilha do Retiro, acionando um sinal de preocupação no clube e na torcida.

Ao lado do centroavante Perotti, o camisa 30 é o artilheiro da equipe na Série B, somando nove gols marcados.

Preocupação minimizada

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Londrina, o técnico Gilmar Dal Pozzo evitou antecipar qualquer cenário. O treinador destacou que ainda existem alternativas dentro do elenco para substituir o atacante.

“Todas as possibilidades existem de jogar Diego Hernández, Alano. Eu só quero me permitir hoje (sexta) de comemorar. Amanhã (sábado), a gente começa a pensar no adversário e fazer a melhor escalação, estratégia para o próximo jogo”, afirmou Dal Pozzo.

