Duas vitórias consecutivas e volta ao G-6: confira as chances de acesso do Sport na Série B

Sequência positiva mudou o cenário rubro-negro na Série B e recolocou a equipe na disputa pelas primeiras posições

Equipe do Sport em jogo da Série B (Rafael Vieira/DP Foto)

As duas vitórias consecutivas deram novo fôlego ao Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de encerrar uma sequência de nove partidas sem vencer diante do Vila Nova e voltar a triunfar na Ilha do Retiro contra o Londrina, o Leão não apenas recuperou posições na tabela, como também melhorou suas perspectivas na disputa pelo acesso.

De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, ao fim da 22ª rodada, o Sport possui 10,5% de probabilidade de conquistar o acesso direto, terminando entre os dois primeiros colocados da competição. Já nas projeções para a classificação ao G-6 via disputa dos playoffs, a chance rubro-negra é de 38%.

A reação recente levou o Sport à sexta colocação, com 35 pontos, abrindo justamente a zona de classificação. A vantagem sobre o Novorizontino, primeiro clube fora do G-6 e atual sétimo colocado, é de um ponto.

O Leão está a quatro pontos do Juventude, segundo colocado, com 39 pontos, e a oito do Criciúma, líder da Série B, com 43.

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (19), quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, pela 23ª rodada da Série B.