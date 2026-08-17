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SÉRIE B

Duas vitórias consecutivas e volta ao G-6: confira as chances de acesso do Sport na Série B

Sequência positiva mudou o cenário rubro-negro na Série B e recolocou a equipe na disputa pelas primeiras posições

Gabriel Farias

Publicado: 17/08/2026 às 17:54

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Equipe do Sport em jogo da Série B/Rafael Vieira/DP Foto

Equipe do Sport em jogo da Série B (Rafael Vieira/DP Foto)

As duas vitórias consecutivas deram novo fôlego ao Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de encerrar uma sequência de nove partidas sem vencer diante do Vila Nova e voltar a triunfar na Ilha do Retiro contra o Londrina, o Leão não apenas recuperou posições na tabela, como também melhorou suas perspectivas na disputa pelo acesso.

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De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, ao fim da 22ª rodada, o Sport possui 10,5% de probabilidade de conquistar o acesso direto, terminando entre os dois primeiros colocados da competição. Já nas projeções para a classificação ao G-6 via disputa dos playoffs, a chance rubro-negra é de 38%.

A reação recente levou o Sport à sexta colocação, com 35 pontos, abrindo justamente a zona de classificação. A vantagem sobre o Novorizontino, primeiro clube fora do G-6 e atual sétimo colocado, é de um ponto.

O Leão está a quatro pontos do Juventude, segundo colocado, com 39 pontos, e a oito do Criciúma, líder da Série B, com 43.

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (19), quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, pela 23ª rodada da Série B.

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