Rodada perfeita: Sport retorna de vez ao G6 com combinação de resultados

Após vencer o Londrina, o Sport precisa torcer por uma combinação de três resultados no restante da rodada e ela aconteceu

Jogadores do Sport comemoram vitória na Ilha (RAFAEL VIEIRA)

O Sport precisava derrotar o Londrina e torcer pela combinação de outros dois resultados da 22ª rodada da Série B do Brasileiro para colar de vez no grupo dos seis melhores. E tudo deu certo para o Leão, que pulou da 10ª posição, onde estava no início da rodada, para o 6º lugar.

Primeiro, o Rubro-negro fez o seu dever de casa, acabando com jejum de vitórias dentro da Ilha do Retiro, com o 2 a 1 sobre o Londrina, na sexta-feira à noite. Mas precisava secar três adversários diretos nos jogos que completavam a rodada.

No sábado, o melhor resultado para os pernambucanos no clássico goiano era a derrota do Atlético Goianiense. E deu Vila Nova: 2 a 0. No mesmo dia, o Criciúma encarava o Goiás e uma vitória dos catarinenses era tudo o que o Sport precisava. E aconteceu: 1 a 0. O 0 a 0 de CRB e Novorizontino fechou a combinação dos sonhos.

O Leão tem 35 pontos, perdendo apenas no critério de desempate para o Operário-PR, quinto colocado. Fortaleza, com 36, e Vila Nova, com 37, fecham o grupo dos quatro times que brigarão por duas vagas na fase seguinte.

O próximo compromisso do Sport na Série B é na quarta-feira, em Santa Catarina, diante do desesperado Avaí, o clube primeiro da zona de rebaixamento.

Dal Pozzo

Sobre a vitória em cima do Londrina, o técnico Gilmar Dal Pozzo fez questão de destacar o fim do jejum de vitórias jogando em seus domínios. “Sabendo que o torcedor hoje (sexta) vai estar indo para casa feliz, depois de algum tempo jogando na Ilha, resgatando essa identidade. O Sport sempre foi forte jogando na nossa casa e aos poucos a gente tinha que mudar esse cenário.”

O treinador também destacou que não esperava uma vitória tranquila quando fosse a hora de somar três pontos dentro de casa. “Também sabia que não ia ser fácil e que provavelmente quando viesse a vitória não seria de 5 a 0, 4 a 0. Seria com emoção da maneira como foi hoje, mas valorizar, valorizar muito essa vitória.”