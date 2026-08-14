Sport vence o Londrina na Ilha, emenda sequência positiva e volta ao G-6 da Série B

Diego Hernández marca duas vezes e garante vitória rubro-negra por 2 a 1 dentro de casa

Diego Hernández, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport voltou a vencer na Ilha do Retiro e confirmou a reação na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão bateu o Londrina por 2 a 1 nesta sexta-feira (14), diante da torcida rubro-negra, e conseguiu pela primeira vez em dois meses emendar dois resultados positivos na competição.

O nome da noite foi Diego Hernández. O uruguaio marcou os dois gols do Sport, os primeiros desde que chegou ao clube, e foi decisivo para garantir mais três pontos em um confronto no qual o Leão teve maior controle das ações, especialmente no primeiro tempo.

O Londrina chegou a buscar o empate com João Vitor, mas o Rubro-Negro retomou a vantagem ainda antes do intervalo e soube administrar o resultado na etapa final.

O Sport deixou a décima colocação e subiu para o quinto lugar, alcançando o G-6 da Série B, agora com 35 pontos.

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (19), quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, pela 23ª rodada da Série B.

O JOGO

O jogo começou com volume ofensivo do Sport, que não precisou de muito tempo para transformar a pressão em vantagem. Aos dez minutos, Felipinho cruzou para a área, a defesa do Londrina não conseguiu afastar completamente e a bola sobrou para Diego Hernández. O uruguaio aproveitou o rebote e bateu firme para abrir o placar na Ilha do Retiro.

O Sport continuou controlando as ações e chegou novamente com perigo aos 16 minutos. Barletta tentou desviar um cruzamento de Claudinho, mas a bola passou perto da meta defendida por Kozlinski.

O Londrina, porém, buscava ser efetivo nas suas investidas e encontrou o empate aos 29 minutos. Após cruzamento pelo lado direito, João Vitor subiu mais alto que a defesa rubro-negra e cabeceou para o chão. A bola tirou o goleiro Thiago Couto da jogada e morreu nas redes: 1 a 1.

A igualdade não mudou o cenário da partida. O Sport seguiu procurando o ataque e quase voltou a marcar aos 32 minutos, quando Perotti cabeceou e a bola passou raspando o travessão.

Aos 41 minutos, Diego Hernández voltou a aparecer. Como um arco e flecha, o uruguaio iniciou e concluiu a jogada. Após tabelar com Clayson, recebeu na entrada da área e bateu com categoria, colocando a bola no canto da meta do Londrina. Sport novamente na frente: 2 a 1.

O Leão ainda teve uma baixa antes do intervalo. Aos 40 minutos, Barletta deixou o campo sentindo dores na parte posterior da coxa direita e foi substituído por Marlon Douglas.

SEGUNDO TEMPO

O Sport chegou a balançar as redes no início da segunda etapa, mas o lance acabou anulado após revisão do VAR, que cancelou o pênalti inicialmente assinalado para o Leão.

Com um ataque mais móvel, o Sport procurava manter a posse de bola e controlar o ritmo da partida, enquanto o Londrina tentava avançar suas linhas e levar o jogo para o último terço do campo em busca do empate.

Aos 19 minutos, o Rubro-Negro quase ampliou. Perotti recebeu e finalizou cruzado, mas a bola passou por cima da meta de Kozlinski e assustou o goleiro do Tubarão.

O Londrina passou a promover mudanças para aumentar a pressão ofensiva. Com a entrada do centroavante Gilberto, o time paranaense passou a apostar ainda mais nas bolas lançadas para a área.

A estratégia, porém, esbarrou em uma defesa rubro-negra bem posicionada. O Sport conseguiu controlar as investidas nos minutos finais, afastou as bolas aéreas e sustentou a vantagem até o apito final.

FICHA DA PARTIDA

SPORT 2

Thiago Couto; Claudinho (Marcelo Benevenuto), Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández (Juan Alano); Barletta (Marlon Douglas), Clayson (Dudu Teodora) e Perotti (Biel). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

LONDRINA 1

Maurício Kozlinski, Kauê Leonardo, Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Heron (Kevyn); João Tavares (Guilherme Portuga), João Vitor e Lucas Marques (Raí Nascimento); Paulinho Moccelin, William Pottker (Pablo Dyego) e Vitinho (Gilberto). Técnico: Rogério Micale.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

Quarto Árbitro: Luiz Fernando do Nascimento Silva (PE)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Gols: Diego Hernández (10'/1ºT) e (43'/1ºT), João Vitor (29'/1ºT)

Cartões amarelos: Felipinho (SPT); João Vitor (LEC)

Público: 18.945

Renda: R$ 478.210,00