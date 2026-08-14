Yago Felipe rescinde com Sport e é anunciado pela Chapecoense

Volante de 31 anos defendeu o Leão da Ilha em 31 jogos na temporada e disputará o Brasileirão pelo clube catarinense

Yago Felipe deixa o Sport e vai defender a Chapecoense (Reprodução/ACF)

A Chapecoense anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do volante Yago Felipe, que estava no Sport.

O volante de 31 anos rescindiu com o Leão da Ilha e assinou com o clube catarinense até o fim de 2026.

Contratado pelo Rubro-Negro no começo da temporada, após passagem pelo Mirassol, o meio-campista chegou a ser titular em 21 partidas, mas perdeu espaço ao longo de 2026.

Campeão Pernambucano, Yago Felipe somou, no total, 31 jogos pelo clube, com um gol marcado no jogo de ida da final do estadual contra o Náutico.

FECHADO COM A CHAPE! ????????????



O meio-campista Yago Felipe, de 31 anos, é o novo reforço do Verdão para os compromissos da sequência da temporada. O atleta firmou vínculo definitivo com a equipe alviverde até dezembro de 2026.



Com mais de 450 jogos na carreira, o Yago Felipe… pic.twitter.com/diqep7MhEG — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 14, 2026

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