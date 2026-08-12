Sport anuncia renovação de contrato de Marcelo Ajul até 2028

O zagueiro cria da base rubro-negra estendeu o seu vínculo por mais duas temporadas

Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Fazendo a sua principal temporada vestindo a camisa do Sport, o zagueiro Marcelo Ajul teve a renovação de contrato oficializada nesta quarta-feira (12). O defensor cria da base rubro-negra estendeu o seu vínculo até o fim de 2028, com a extensão já sendo publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Marcelo Ajul vem se destacando em meio aos problemas defensivos do clube leonino durante a temporada. O jogador de 23 anos conta com 22 jogos disputados e três gols marcados em 2026.

“Feliz demais, mais um sonho realizado dentro do Sport. Eu e a minha família já estamos acostumados aqui, são cinco anos de casa. Espero que esse 2028 possa se estender cada vez mais para que a minha história possa ser construída aqui dentro do Sport”, disse Ajul após a renovação.

Antes de se firmar no profissional do Sport , Marcelo Ajul acumulou alguns empréstimos para ganhar rodagem. O defensor conta com passagens por Maguary, Vitória-PE, Jaguar e Athletic-MG, onde mais se destacou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.