Sport aguarda definição do ASA na Série D para avançar por atacante Alex Bruno

Leão aguarda desfecho da campanha do ASA na Série D para fechar contratação do atacante de 27 anos, que soma 23 gols na temporada

Alex Bruno, centroavante do ASA (Lucas Auditore/ASCOM ASA)

O Sport segue de olho no mercado em busca de mais um centroavante para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos nomes que interessa ao clube rubro-negro é o de Alex Bruno, artilheiro do ASA-AL na temporada. A negociação, no entanto, depende da definição da situação da equipe alagoana na Série D.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco. O Sport aguarda o desfecho da campanha do ASA na competição nacional para avançar pela contratação do atacante de 27 anos, peça fundamental da equipe de Arapiraca em 2026.

Neste domingo (16), o ASA recebe o Goiatuba-GO, pelas quartas de final da Série D. Após o empate por 0 a 0 no jogo de ida, uma vitória por qualquer placar garante à equipe alagoana uma vaga nas semifinais e, consequentemente, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Uma eventual eliminação para o Goiatuba-GO, porém, não representará necessariamente o fim das chances de acesso do ASA. Pelo formato da Série D, os quatro vencedores das quartas de final garantem automaticamente o acesso e avançam às semifinais.

Os quatro clubes derrotados nesta fase terão uma nova oportunidade por meio de um playoff.

Alex Bruno é destaque do ASA

A espera do Sport passa diretamente pela importância de Alex Bruno para o ASA. O atacante vive uma temporada de números expressivos e ainda tem pela frente a missão de ajudar o clube alagoano na reta decisiva da Série D.

Em 2026, Alex Bruno disputou 33 partidas e participou diretamente de 27 gols. Foram 23 gols marcados e quatro assistências, números que o colocam como um dos principais destaques ofensivos do futebol brasileiro na temporada.

Com o jogador sendo peça central na campanha do ASA, o Sport precisa aguardar a definição do futuro da equipe na competição antes de tentar encaminhar a chegada do atacante.

O interesse em Alex Bruno surge em meio à necessidade do Sport de reforçar o setor ofensivo. O clube tentou outras alternativas no mercado, mas não conseguiu avançar nas negociações por nomes como Tiquinho Soares e Chico da Costa.

Atualmente, o elenco rubro-negro conta com Pedro Perotti e Zé Roberto como opções para a posição de centroavante. Ainda assim, a diretoria segue no mercado em busca de mais um camisa 9 para a sequência da Série B.