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Com 15 mil confirmados, Sport divulga nova parcial para jogo contra Londrina

Rubro-Negro volta a atuar na Ilha do Retiro após encerrar jejum com vitória fora de casa na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Ivan Mota

Publicado: 13/08/2026 às 11:55

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Torcida do Sport na Ilha do Retiro/Paulo Paiva / SCR

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / SCR)

O Sport anunciou, na manhã desta quinta-feira (13), que 15 mil torcedores estão confirmados para o duelo contra o Londrina.

A partida acontece na Ilha do Retiro nesta sexta-feira (14), às 20h30, e deve ter casa cheia, com os rubro-negros empolgados após a vitória fora de casa contra o Vila Nova na última rodada.

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O Leão já havia divulgado, na última quarta-feira (12), que um novo setor aumentaria a capacidade da torcida mandante em 3.500 lugares.

Os ingressos da arquibancada da sede já estão esgotados, com os outros setores ainda disponíveis, incluindo o ingresso promocional de R$ 20 para a nova área.

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Londrina , série b , Sport
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