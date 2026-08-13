Com 15 mil confirmados, Sport divulga nova parcial para jogo contra Londrina

Rubro-Negro volta a atuar na Ilha do Retiro após encerrar jejum com vitória fora de casa na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / SCR)

O Sport anunciou, na manhã desta quinta-feira (13), que 15 mil torcedores estão confirmados para o duelo contra o Londrina.



A partida acontece na Ilha do Retiro nesta sexta-feira (14), às 20h30, e deve ter casa cheia, com os rubro-negros empolgados após a vitória fora de casa contra o Vila Nova na última rodada.



O Leão já havia divulgado, na última quarta-feira (12), que um novo setor aumentaria a capacidade da torcida mandante em 3.500 lugares.



Os ingressos da arquibancada da sede já estão esgotados, com os outros setores ainda disponíveis, incluindo o ingresso promocional de R$ 20 para a nova área.



Somos 15 mil rubro-negros confirmados para Sport x Londrina! ???? Ingressos disponíveis ainda para quatro setores, inclusive o novo espaço, pelo portão 8, que tem preço promocional de R$ 20!



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