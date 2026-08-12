Apresentado no Sport, Juan Alano rebate desconfiança e prega foco no acesso: "Meu histórico diz isso"

O meia de 29 anos teve sua contratação repercutida pelo longo tempo de contrato com o Leão da Ilha

Juan Alano, meia do Sport (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

Chegando para reforçar o sistema ofensivo do Sport para o restante da Série B, o meia Juan Alano foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira (12), na Ilha do Retiro. O atleta de 29 anos teve sua contratação como alvo de grande repercussão pelo longo tempo de contrato após passagem pelo Ceará.

Segundo o próprio Sport, o vínculo do atleta possui uma renovação automática até o final de 2027. Caso uma das partes opte por não continuar, terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão. Também foi firmado o acordo de mais uma possível renovação até dezembro de 2028, quando o jogador terá 32 anos.

Em sua apresentação, Juan Alano falou sobre a desconfiança do torcedor em sua contratação. O meia disse não ter acompanhado a repercussão, mas rebateu críticas destacando o seu histórico de acessos e os objetivos com o clube rubro-negro.

“Não acompanhei (repercussão), não sou muito de rede social. O torcedor estar com um ‘pé atrás’ já aconteceu outras vezes. A vida do atleta é assim e um clube com pressão é assim, está tudo certo. O mais importante é saber quem eu sou e o que eu posso fazer”, destacou Juan Alano.

“O meu histórico diz isso. Eu joguei duas Séries B e tive dois acessos. Vim focado para fazer isso e acredito que, com o grupo, nós podemos fazer isso com certeza, que é o acesso”, completou.

Juan Alano conquistou os acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro nas temporadas de 2017, pelo Internacional, e 2019, pelo Coritiba. O meio-campista também conta com passagem pelo futebol japonês, além do próprio Ceará.



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