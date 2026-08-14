Sport x Londrina: onde assistir, horário e escalações pela 22ª rodada da Série B

Elenco do Sport em partida d Campeonato Brasileiro da Série B (Rafael Vieira/DP Foto)

Jogo para embalar! Depois de encerrar um jejum de nove partidas sem vencer, o Sport tem a chance de transformar a vitória sobre o Vila Nova em um novo ponto de partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (14), às 20h30, o Leão recebe o Londrina, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada, em um confronto importante tanto para a aproximação do G-6 quanto para a reconexão com a torcida.

Agora, diante de mais de 15 mil torcedores já confirmados, o desafio do técnico Gilmar Dal Pozzo será fazer o Sport voltar a vencer dentro de casa, algo que não acontece desde o dia 30 de maio, no clássico contra o Náutico.

Com 32 pontos, o Leão ocupa a décima colocação e está a apenas um ponto do Novorizontino, sexto colocado. Uma nova vitória, portanto, pode colocar o Sport de vez na disputa pelas primeiras posições.

Do outro lado, o Londrina chega pressionado, dentro da zona de rebaixamento e sem vencer há cinco rodadas.

SPORT

Em treinamento realizado na quinta-feira (13), no CT José de Andrade Médicis, o Sport encerrou a preparação para o duelo. A principal missão agora é dar sequência ao resultado conquistado fora de casa e mudar o cenário vivido pela equipe na Ilha do Retiro.

O Sport vem de um período sem conseguir transformar o apoio de seu estádio em resultados e tenta voltar a fazer de casa um ponto forte na caminhada pelo acesso.

Mais de 15 mil torcedores já estão confirmados para a partida. O clube também criou um novo setor promocional para o confronto, com acesso exclusivo pelo Portão 8. O espaço ocupará parte da Arquibancada Frontal, a curva e parte da Arquibancada do Placar.

Dentro de campo, Dal Pozzo terá problemas para montar a equipe. O lateral-direito Augusto Pucci está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vila Nova. A tendência é que Claudinho, que substituiu Pucci ainda no intervalo da última partida, assuma a vaga entre os titulares.

No meio-campo, seguem fora os volantes Fábio Matheus e Biel.

O histórico também favorece o Sport. Em dez confrontos entre as equipes, o Leão soma sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Jogando em casa, o retrospecto é ainda melhor. No Recife, o Sport nunca foi derrotado pelo Londrina. No primeiro turno, no VGD, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, de virada.

LONDRINA

Se o Sport tenta aproveitar o triunfo fora de casa para iniciar uma reação, o Londrina chega ao duelo vivendo uma sequência negativa. O Tubarão não vence há cinco rodadas e acumula três derrotas consecutivas, resultados que fizeram a equipe entrar na zona de rebaixamento.

Na 17ª colocação, com 20 pontos, o Londrina está a cinco pontos do Ceará, primeiro time fora do Z-4. A última derrota aconteceu por 1 a 0 para o Goiás, fora de casa. Antes, a equipe havia sofrido um duro revés por 4 a 1 diante do Novorizontino, em seus domínios, além de ter sido derrotada pelo Náutico, nos Aflitos.

Para tentar reagir, o técnico Rogério Micale terá o retorno do atacante Paulinho Moccelin, recuperado de um desconforto muscular e novamente à disposição.

Por outro lado, o Londrina terá um desfalque importante na defesa. O zagueiro Wallace, capitão da equipe, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Goiás. A tendência é que Yago Lincoln forme a dupla defensiva com Gabriel Lacerda.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

LONDRINA: Maurício Kozlinski, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Heron; Tárik, João Vitor e Lucas Marques; Raí Nascimento, William Pottker e Pablo Dyego. Técnico: Rogério Micale.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

Quarto Árbitro: Luiz Fernando do Nascimento Silva (PE)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Transmissão: Disney+ (Streaming)