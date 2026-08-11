Yago Felipe recebe proposta da Chapecoense e pode deixar o Sport

Atleta não foi relacionado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo contra o Vila Nova, último compromisso rubro-negro; vínculo com o Leão vai até novembro deste ano

Yago Felipe, meia do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O volante Yago Felipe, de 31 anos, pode deixar o Sport. O jogador recebeu uma proposta da Chapecoense, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

O atleta não foi relacionado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo para a vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, no último sábado, por opção da comissão técnica. Além disso, o volante não participou da atividade realizada pelo Sport na tarde desta terça-feira (11), na Ilha do Retiro, em meio às tratativas para uma possível transferência.

O jogador tem contrato com o Leão até 30 de novembro deste ano. Uma saída só deve acontecer quando todas as partes entrarem em um acordo pela transferência do jogador. Leão estuda o melhor negócio para um distrato com Yago Felipe. C

Caso a negociação com a Chapecoense seja concretizada, Yago deixará a Ilha do Retiro após disputar 31 partidas pelo clube em 2026.

Contratado pelo Sport para a temporada, Yago Felipe começou o ano tendo participação frequente na equipe, ainda como titular, mas perdeu espaço desde a chegada de Gilmar Dal Pozzo ao comando rubro-negro.

Para a posição, o elenco conta atualmente com nomes como Zé Gabriel, Pedro Martins, Murilo Rhikman e Willian Oliveira. Fábio Matheus e Biel Fonseca estão entregues ao DM.

Na Série B, o volante entrou em campo 16 vezes, sendo oito como titular. Sua última atuação pelo Sport aconteceu há duas semanas, no dia 27 de julho, no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, na Ilha do Retiro.

Ao todo, Yago soma 31 partidas pelo Leão na temporada e marcou um gol, anotado durante a disputa do Campeonato Pernambucano.