Sport reencontra a torcida na Ilha em jogo decisivo com o Londrina para embalar na Série B

Vitória sobre o Vila Nova aliviou a pressão, mas Leão precisa transformar reação em sequência para recuperar a confiança da torcida

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

A partida contra o Londrina ganha peso especial para o Sport não apenas pela tabela da Série B, mas pela necessidade de reconstruir a conexão com a torcida. Depois de quebrar o jejum de nove jogos sem vencer na competição com o triunfo por 1 a 0 sobre o Vila Nova, fora de casa, o Leão volta à Ilha do Retiro nesta sexta-feira (14), às 20h30, buscando transformar a reação em uma sequência positiva.

O cenário na tabela deixa a oportunidade ainda mais clara. O Sport ocupa a 9ª colocação, com 32 pontos, apenas um atrás do Novorizontino, que fecha o G-6. Uma vitória diante do Londrina pode recolocar o Rubro-Negro de vez na disputa pelas primeiras posições e dar sequência ao movimento de recuperação iniciado em Goiânia.

Mas voltar a vencer dentro da Ilha é uma questão que vai além dos pontos. O Sport não conquista uma vitória como mandante desde 30 de maio, quando bateu o Náutico no clássico. Desde então, a relação entre equipe e torcida passou por maus momentos.

Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o confronto, e a Arquibancada Sede está esgotada. A movimentação mostra que, apesar do período de instabilidade, a torcida rubro-negra segue disposta a empurrar o time na tentativa de mudar o cenário.

Mais de 10 mil rubro-negros confirmados para Sport x Londrina, com a arquibancada sede esgotada! ???? #VemPraIlha



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A bandeira de Dal Pozzo

Depois da vitória em Goiânia, o técnico Gilmar Dal Pozzo falou em “estender uma bandeira da paz” e pediu que o torcedor continue apoiando a equipe. O treinador reconheceu que o Sport ainda está devendo em casa e colocou como prioridade justamente a retomada das vitórias na Ilha do Retiro.

Agora, o pedido encontra um cenário de casa cheia, um time vindo de vitória fora de casa e uma distância curta para o G-6. Cabe ao Sport responder dentro de campo.