Barletta transforma identificação em protagonismo e vive grande fase no Sport

Decisivo e "tranquilo", atacante iguala melhor marca de participações em gols pelo Leão e ganha ainda mais peso após renovação

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

“Está aqui quem realmente queria estar”. A frase dita por Chrystian Barletta no início da temporada ganhou ainda mais significado à medida que o atacante foi se tornando um dos principais nomes do Sport em 2026.

Em uma temporada marcada por turbulências, pressão e dificuldades dentro e fora de campo, o camisa 30 se manteve no clube e agora vive um dos melhores momentos desde que chegou à Ilha do Retiro.

O atacante decidiu permanecer no Sport em um momento especialmente delicado. Após o rebaixamento para a Série B em 2025, em uma campanha que terminou com o Leão na lanterna da Série A, o clube iniciou um processo de readequação financeira e reformulação do futebol. Barletta permaneceu e agora colhe os frutos de uma temporada em que se tornou peça central da equipe.

Os números do camisa 30

A fase é provada por números. Com o golaço marcado na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, Barletta chegou a nove gols na Série B, dividindo a artilharia rubro-negra na competição com o centroavante Perotti.

O gol em Goiânia teve ainda um peso simbólico. Depois de nove partidas sem vencer e dois meses de jejum, foi Barletta quem apareceu para decidir. O atacante recebeu ainda no campo de defesa, arrancou em direção ao ataque e, de fora da área, acertou um chute preciso que encobriu Helton Leite. Um gol que encerrou a seca do Sport e também derrubou a invencibilidade de dez jogos do Vila Nova como mandante na Série B.

No ano, são 12 gols e sete assistências, participações que colocam o atacante não apenas como finalizador, mas também como um dos principais responsáveis pela construção ofensiva do time.

O gol contra o Vila Nova fez Barletta alcançar uma marca que evidencia a dimensão de sua temporada. O atacante chegou a 19 participações diretas em gols em 2026, igualando o melhor número de sua passagem pelo Sport, registrado em 2024.

Após a vitória em Goiânia, Barletta tratou de dividir o momento com o restante do clube e apontou o caminho para a sequência da competição.

“É um momento muito feliz que estou vivendo. Muito feliz pela vitória fora de casa, importante. A gente precisava. Vamos em uma batida nova. Vamos lutar agora dentro de casa. É guerra. Torcida e elenco, todo mundo junto.”

A declaração combina muito com o momento de Barletta. O desempenho o coloca entre os principais jogadores do elenco e ajuda a explicar por que o Sport decidiu blindá-lo diante do interesse de outros clubes.

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Renovação e identificação com o Sport

O bom momento individual acontece justamente após o Sport garantir a permanência de Barletta por mais tempo. O clube renovou o contrato do atacante até 31 de julho de 2029, assegurando mais três anos de vínculo e reforçando a confiança em um jogador que já construiu uma relação especial com a torcida.

Barletta chegou ao Sport em 2024 e, caso cumpra o novo contrato até o fim, poderá completar seis temporadas na Ilha do Retiro. Mais do que a longevidade, a trajetória é marcada pela identificação com o clube e pelo carinho construído com os torcedores, que também se estende à família do jogador.

Enquanto o Sport tenta transformar a vitória sobre o Vila Nova em um ponto de virada na Série B, o atacante parece ter encontrado estabilidade justamente quando o clube mais precisava de jogadores capazes de assumir protagonismo.

Agora, com contrato renovado, números em alta e cada vez mais identificado com a Ilha, Barletta tenta conduzir o Leão para uma nova fase na competição.