Sport anuncia a contratação do meia Juan Alano, ex-Ceará

O vínculo inicial de Alano com o Leão vai até 28 de fevereiro de 2027; contrato prevê ainda renovações até dezembro de 2028

Juan Alano, nova contratação do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou nesta segunda-feira (10) a contratação do meia Juan Alano, de 29 anos, para a sequência da temporada. O jogador já está integrado ao elenco rubro-negro no CT José Andrade Médicis, onde realizou exames médicos, passou por avaliações físicas, assinou contrato e também participou de trabalhos no campo com os novos companheiros.

O vínculo inicial de Alano com o Leão vai até 28 de fevereiro de 2027. O contrato prevê ainda renovações automáticas até dezembro de 2027 e, posteriormente, até dezembro de 2028, seguindo condições estabelecidas entre clube e atleta.

“Muito feliz pela oportunidade de chegar ao Sport. Fui recebido muito bem e a vontade de começar a poder ajudar os meus companheiros é enorme. Darei o máximo de mim para somar e conquistarmos os nossos objetivos pelo clube”, declarou o novo meia leonino.

De acordo com os detalhes divulgados pelo Sport, a chegada de Juan Alano teve caráter não oneroso. Com isso, o clube passa a deter 100% dos direitos econômicos do jogador sem precisar pagar valor de transferência ao Ceará, ex-clube.

O acordo também estabelece uma série de condições para a continuidade do vínculo. Para a primeira renovação, o Sport ou o próprio jogador poderão optar pela não continuidade mediante o pagamento de R$ 1 milhão à outra parte. Caso nenhuma das partes se manifeste, a renovação será automática.

Os valores envolvidos nas temporadas seguintes também foram vinculados ao desempenho esportivo do clube. As condições econômicas são diferentes de acordo com a divisão nacional disputada pelo Sport, com redução dos valores caso o time permaneça na Série B e reajustes condicionados a um eventual acesso à Série A e ao cumprimento de metas de produtividade estabelecidas para o atleta.

Reforço para o meio-campo

Juan Alano chega ao Sport em um momento de reformulação do setor de meio-campo. O clube perdeu peças importantes durante a temporada, entre elas Zé Lucas, negociado com o Cruzeiro, enquanto Fábio Matheus e Biel estão no departamento médico.

A contratação do meia surgiu como uma alternativa para aumentar as opções de Gilmar Dal Pozzo na criação e dar mais possibilidades ao treinador na sequência da Série B.

Alano construiu boa parte da carreira no futebol brasileiro e também teve passagem pelo futebol japonês. Antes de defender o Ceará, passou por clubes como Coritiba e Internacional. Na atual temporada, pelo Vozão, disputou 27 partidas, marcou três gols e deu uma assistência, sendo 12 jogos pela Série B.

Com a chegada oficial, o jogador passa a ser mais uma opção para um Sport que tenta aproveitar a vitória sobre o Vila Nova como ponto de virada na competição. O Leão encerrou uma sequência de nove partidas sem vencer e subiu para a nona colocação, com 32 pontos. O próximo compromisso será contra o Londrina, na sexta-feira (14), às 20h30, na Ilha do Retiro.