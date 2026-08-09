Dal Pozzo desabafa após primeira vitória no Sport e pede "bandeira da paz" à torcida

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Heber Gomes/SCR)

A vitória do Sport por 1 a 0 sobre o Vila Nova, neste sábado (8), no OBA, teve um significado especial para Gilmar Dal Pozzo. Além de encerrar o jejum de nove partidas sem vencer na Série B e dois meses sem triunfar, o resultado representou a primeira vitória do treinador à frente do Leão.

Após o confronto, o técnico aproveitou a coletiva para fazer um desabafo sobre o período de pressão vivido pelo clube.

Dal Pozzo dedicou o triunfo à torcida, à diretoria e, principalmente, aos jogadores, que, segundo ele, pediram pela continuidade da comissão técnica mesmo diante da forte pressão por uma mudança no comando. Para o treinador, a vitória foi consequência da organização e da resiliência demonstradas pelo elenco durante um período turbulento.

“Foi uma vitória da organização. Foi uma vitória da resiliência, do trabalho. Eu queria dedicar essa vitória para a torcida do Sport, especialmente para a diretoria, que sustentou o trabalho”, afirmou.

O treinador também revelou que os próprios atletas fizeram um movimento pela permanência da comissão técnica. Na avaliação de Dal Pozzo, o grupo acreditava que o trabalho vinha sendo bem executado apesar da falta de resultados e que a manutenção da comissão poderia permitir uma reação na competição.

“Um pedido dos atletas também, da continuidade, porque eles tiveram convicção de que o trabalho está sendo bem realizado e que a gente está consolidando esse trabalho. A partir desse momento, a gente vai colher os frutos”, declarou.

“Estender uma bandeira da paz”

A relação com a torcida foi outro ponto central no discurso de Dal Pozzo. O treinador reconheceu a pressão sofrida durante o mês de jejum, quando o Sport não conseguiu vencer nenhum jogo em casa, e assumiu a responsabilidade pelo momento ruim. Ao mesmo tempo, pediu uma mudança no ambiente para a sequência da Série B.

“Talvez eu tenha sido o profissional mais visado para o torcedor nesse último mês. E eu assumo essa responsabilidade. Eu sei a dor do torcedor, o quanto é difícil, no mês passado, a gente não ter vencido nenhum jogo em casa”, disse.

“Também quero estender uma bandeira da paz nesse momento”, completou Dal Pozzo.

O próximo desafio será justamente na Ilha do Retiro. Na sexta-feira (14), às 20h30, o Leão recebe o Londrina, em uma partida que pode representar a primeira oportunidade de transformar a vitória fora de casa em uma sequência positiva diante da própria torcida.

“Nós temos que mudar esse cenário em casa. Mas, com essa conexão, eu sei que o torcedor do Sport, nesse momento, vai nos ajudar. O apoio do torcedor é importantíssimo para impulsionar a nossa equipe”, completou.

Sport sobe na tabela

Com a vitória sobre o Vila Nova, o Sport chegou aos 32 pontos e subiu para a sétima posição da Série B. O resultado também derrubou a invencibilidade do Vila Nova como mandante na competição e deu ao Rubro-negro um novo impulso na tentativa de se aproximar do grupo de acesso.

Para Dal Pozzo, o momento agora é de aproveitar a reação e corrigir o desempenho em casa.

“O mais importante é que a gente sai mais fortalecido para a sequência da competição”, resumiu o treinador.