Sport
Lançamento
Beto Lago, colunista do Diario de Pernambuco, lança livro sobre time do Sport de 1975
Lançamento acontece hoje (10), às 18h, na Cazá do Sport.
Publicado: 10/08/2026 às 11:07
Livro_Supertime_da_ilha (Reprodução)
O jornalista, escritor e colunista de Esportes do Diario de Pernambuco, Beto Lago, lança hoje o primeiro de uma série de livros com grandes times da história do Sport. Neste primeiro volume, 1975 – O Supertime da Ilha, Beto mergulha na campanha do Campeonato Pernambucano de 1975, conquistado por um elenco que ficou conhecido como Supertime da Ilha.
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No entanto, mais do que relembrar um título, o livro reconstrói um período de protagonismo do Sport, reunindo pesquisa histórica, relatos, estatísticas, curiosidades, imagens e bastidores que ajudam a compreender a dimensão daquela conquista. O lançamento está marcado para hoje, às 18h, na Loja Cazá do Sport, na sede do Leão.
De acordo com o autor, o objetivo é eternizar momentos históricos do Leão, além de registrar para futuras gerações o protagonismo do Sport no futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. “A história do Sport não foi construída apenas através de troféus levantados ou campanhas memoráveis. Ela foi escrita por gerações inteiras de jogadores que transformaram a Ilha do Retiro em território sagrado, por torcedores que fizeram das arquibancadas um espetáculo à parte e por equipes que se tornaram patrimônio afetivo”, afirmou Beto.
O Supertime da Ilha é um convite para reviver e compreender por que aquele elenco permanece, cinco décadas depois, como uma das maiores referências da história do Sport.
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