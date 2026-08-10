Beto Lago, colunista do Diario de Pernambuco, lança livro sobre time do Sport de 1975

Livro_Supertime_da_ilha (Reprodução)

O jornalista, escritor e colunista de Esportes do Diario de Pernambuco, Beto Lago, lança hoje o primeiro de uma série de livros com grandes times da história do Sport. Neste primeiro volume, 1975 – O Supertime da Ilha, Beto mergulha na campanha do Campeonato Pernambucano de 1975, conquistado por um elenco que ficou conhecido como Supertime da Ilha.

No entanto, mais do que relembrar um título, o livro reconstrói um período de protagonismo do Sport, reunindo pesquisa histórica, relatos, estatísticas, curiosidades, imagens e bastidores que ajudam a compreender a dimensão daquela conquista. O lançamento está marcado para hoje, às 18h, na Loja Cazá do Sport, na sede do Leão.De acordo com o autor, o objetivo é eternizar momentos históricos do Leão, além de registrar para futuras gerações o protagonismo do Sport no futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. “A história do Sport não foi construída apenas através de troféus levantados ou campanhas memoráveis. Ela foi escrita por gerações inteiras de jogadores que transformaram a Ilha do Retiro em território sagrado, por torcedores que fizeram das arquibancadas um espetáculo à parte e por equipes que se tornaram patrimônio afetivo”, afirmou Beto.O Supertime da Ilha é um convite para reviver e compreender por que aquele elenco permanece, cinco décadas depois, como uma das maiores referências da história do Sport.