Augusto Pucci desfalca o Sport no duelo contra o Londrina na Série B

Lateral cumprirá suspensão por conta do terceiro cartão amarelo que recebeu diante do Vila Nova

Augusto Pucci, lateral-direito do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport terá uma baixa confirmada para o próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Augusto Pucci recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, no último sábado (8), no OBA, e cumprirá suspensão automática diante do Londrina.

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A partida contra o time paranaense será disputada na próxima sexta-feira (14), às 20h30, na Ilha do Retiro. O duelo será o primeiro do Leão em casa após a vitória que encerrou a sequência de nove jogos sem vencer na Série B e o jejum de dois meses sem triunfos.

Pucci, inclusive, não completou a partida contra o Vila Nova. O lateral foi substituído ainda no intervalo por Claudinho e não retornou para a segunda etapa.

Com a suspensão confirmada, o recém-contratado aparece como principal candidato para assumir a posição no próximo jogo. Claudinho chegou ao Sport nesta janela de transferências e pode ter agora a primeira oportunidade de iniciar uma partida pelo clube.

Além de Pucci, os volantes Fábio Matheus e Biel permanecem fora por conta de lesões no tornozelo.