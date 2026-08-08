Fim do jejum: Sport bate o Vila Nova no OBA e volta a vencer na Série B

Com golaço de Barletta, Leão supera o Tigrão por 1 a 0 e encerra invencibilidade do time goiano como mandante na Segundona

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Heber Gomes/SCR)

O Sport finalmente voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (8), o Leão derrotou o Vila Nova por 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, e encerrou uma sequência de nove partidas sem triunfar na competição.

Primeiros três pontos de Gilmar Dal Pozzo no comando do Sport, o resultado também colocou fim a um jejum de dois meses sem vitórias do Rubro-Negro.

O único gol da partida foi marcado por Chrystian Barletta, ainda aos cinco minutos do primeiro tempo. Depois de arrancar desde o campo de defesa, o atacante, da intermediária, soltou um chutaço de fora da área. A bola encobriu Helton Leite e morreu no fundo das redes, garantindo a vitória do Sport, que conseguiu segurar a pressão goiana durante toda a segunda etapa.

Além de quebrar o próprio jejum, o Sport também derrubou uma marca importante do adversário. O Vila Nova ainda não havia perdido como mandante nesta Série B. Em dez partidas disputadas no OBA, o Tigre acumulava oito vitórias e dois empates.

O Leão agora pula para a 7ª posição na tabela da Série B, somando 32 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima sexta-feira (14), às 20h30, para enfrentar o Londrina, na Ilha do Retiro.

O JOGO

O primeiro tempo foi de muita movimentação e com as duas equipes buscando o ataque. O Sport, porém, conseguiu controlar melhor o meio-campo e criou as principais oportunidades da etapa inicial.

O gol saiu logo aos cinco minutos. O Leão recuperou a bola e acelerou a transição até Barletta receber na intermediária. O atacante avançou e acertou uma bomba, encobrindo Helton Leite para abrir o placar no OBA.

O Vila Nova tentou responder aos 19 minutos, quando Janderson arriscou de fora da área, mas a bola passou à direita de Thiago Couto.

Aos 30, Diego Hernández levou perigo em uma finalização de canhota que passou rente à trave. O Vila voltou a assustar na reta final, mas Thiago Couto apareceu bem. Aos 40, Clayson recebeu dentro da área e exigiu grande defesa de Helton Leite. Já nos acréscimos, Higor arriscou de longe e obrigou o goleiro rubro-negro a buscar a bola no canto para evitar o empate.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o cenário mudou. Precisando buscar o empate, o Vila Nova voltou mais incisivo e passou a pressionar o Sport, principalmente com bolas levantadas na área. O Leão, no entanto, mostrou organização defensiva e conseguiu suportar a blitz dos donos da casa.

O Sport ainda teve uma boa oportunidade aos 16 minutos. Felipinho foi acionado pelo lado esquerdo, avançou e soltou uma bomba, mas Helton Leite fez uma boa defesa para evitar o segundo gol rubro-negro.

Depois disso, praticamente só deu Vila Nova. O Tigre aumentou a pressão e tentou de diferentes maneiras encontrar o gol de empate, mas esbarrou na defesa do Sport. Marcelo Ajul e Kayky Almeida apareceram bem nos cortes e afastaram as bolas aéreas que chegavam à área rubro-negra.

O Leão conseguiu administrar a vantagem até o apito final e garantiu três pontos importantes fora de casa.

FICHA DA PARTIDA

VILA NOVA 0

Helton Leite; Nathan (Hayner), Breno Bora, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat) e Higor; Meritão (Dudu), João Vieira e Marquinhos Gabriel; André Luis, Everton Galdino (Dellatorre) e Janderson (Emerson Urso). Técnico: Guto Ferreira.

SPORT 1

Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Zé Gabriel (Pedro Martins), Willian Oliveira e Diego Hernández (Dudu Teodora); Barletta, Clayson (Marlon Douglas) e Perotti (Marcelo Benevenuto). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

Horário: 16h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

Quarto Árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gol: Barletta (5'/1ºT)

Cartões amarelos: Higor (VNO); Augusto Pucci (SPT), Thiago Couto (SPT) Marlon Douglas (SPT), Barletta (SPT) e Dudu Teodora (SPT)