Janela fria: Sport esbarra em negativas e vê mercado distante dos nomes badalados

Negociações por Ganso, Zé Rafael, Tiquinho Soares e outros nomes não avançaram, obrigando a diretoria a mudar o perfil das contratações

Membros do Departamento de Futebol do Sport (Paulo Paiva/SCR)

A janela de transferências do Sport caminha sem entregar ao torcedor os nomes de maior impacto esperados para mudar o cenário da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em meio à crise técnica, marcada por nove partidas consecutivas sem vitória, a diretoria rubro-negra concentrou esforços em diversas sondagens, mas viu negociações importantes não avançarem e precisou recalcular a rota no mercado.

Até o momento, o Leão reforçou o elenco com o goleiro Brenno, o lateral-direito Claudinho, o zagueiro Kayky Almeida, os volantes Willian Oliveira e Murilo Rhikman, além dos atacantes Diego Hernández e Dudu Teodora.

Apesar do número de contratações, nenhuma delas chegou cercada da expectativa criada em torno dos principais alvos monitorados pelo clube.

Nomes de peso ficaram pelo caminho

Ao longo das últimas semanas, o Sport foi ligado a diversos jogadores com experiência na Série A e até no futebol internacional. Entretanto, as tratativas acabaram esbarrando em questões financeiras, concorrência de outros clubes ou falta de acordo com os atletas.

Entre os nomes monitorados estiveram o volante Zé Rafael, em processo de saída do Santos, os meias Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, e Guilherme Castilho, do Juárez, do México, além do meia-atacante Yan Sasse, que deixou o Espérance, da Tunísia.

O setor ofensivo foi justamente o que concentrou o maior número de tentativas frustradas. O Leão buscou os atacantes Marcinho, Tiquinho Soares e Chico da Costa, mas nenhum dos negócios foi concretizado.

No caso de Chico da Costa, inclusive, o jogador chegou a ser incluído no acordo que levou Zé Lucas ao Cruzeiro, mas recusou atuar pelo Sport antes mesmo de desembarcar no Recife. Já Tiquinho e Yan Sasse optaram por não aceitar a proposta apresentada pelo clube.

Perfil mudou ao longo da janela

Sem conseguir fechar com atletas mais badalados, a diretoria passou a investir em nomes considerados de menor repercussão, mas que se encaixassem na realidade financeira do clube e nas necessidades apontadas pela comissão técnica.

Murilo Rhikman chegou como uma aposta após ser envolvido na negociação de Zé Lucas com o Cruzeiro. Claudinho e Kayky Almeida ampliaram as opções para o sistema defensivo, enquanto Willian Oliveira trouxe experiência para um meio-campo que perdeu peças importantes nas últimas semanas.

No ataque, Diego Hernández e Dudu Teodora representam alternativas para um setor que ainda busca maior regularidade.

Mercado continua aberto

Mesmo com sete reforços anunciados, a direção entende que o elenco ainda necessita de ajustes. A intenção é fechar a janela com mais quatro contratações.

As prioridades são: um centroavante, um atacante de lado de campo, um zagueiro e um meia de criação, capaz de atuar como um camisa 10.

Expectativa por resposta

Enquanto o mercado segue em movimento, a cobrança da torcida aumenta. O Sport ocupa um momento delicado na Série B e vê o tempo diminuir para encontrar soluções capazes de recolocar a equipe na disputa pelo acesso.

A expectativa é que os próximos dias sejam decisivos para definir se o Leão conseguirá transformar as sondagens em contratações de impacto ou encerrará a janela com um perfil mais discreto de reforços, apostando na recuperação do elenco atual para reagir na competição.