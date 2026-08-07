Sport encaminha contratação de Juan Alano e meia é aguardado para assinar contrato

O meia Juan Alano em ação pelo Ceará (Gabriel Silva / Ceará SC)

O Sport avançou nas negociações e está muito próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da Série B. O meia Juan Alano, de 29 anos, já é aguardado pela diretoria rubro-negra para realizar os exames médicos, concluir os trâmites e assinar contrato com o Leão até 2028.

O jogador está em processo de rescisão contratual com o Ceará e chegará ao Sport sem custos de transferência. No acordo, o clube pernambucano assumirá integralmente os salários do atleta, que deve ser oficializado nos próximos dias.

A contratação de Juan Alano ganhou força após o Sport não conseguir avançar nas negociações por outros nomes para o setor de criação, como Guilherme Castilho. Com isso, a diretoria voltou as atenções para o meia do Ceará.

Na atual temporada, Juan Alano disputou 27 partidas pelo Vozão, marcou três gols e distribuiu uma assistência. Na Série B, entrou em campo em 12 oportunidades, o que permitiu a negociação antes de atingir o limite de jogos previsto no regulamento da CBF para atuar por outra equipe na competição.

Com passagens por Coritiba, Internacional e pelo futebol japonês, Juan Alano chega para disputar espaço no meio-campo rubro-negro e aumentar as opções criativas da equipe, setor que perdeu peças importantes nas últimas semanas.