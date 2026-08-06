Joia do Sport, Yan comemora nova convocação para a Seleção Sub-15

Jovem lateral-esquerdo marcou em sua última partida pelo Brasil e projetou a próxima oportunidade

Yan, lateral-esquerdo da base do Sport (Igor Cysneiros / SCR)

O jovem lateral-esquerdo Yan surge como a mais nova promessa vinda da base do Sport.

O atleta foi convocado pela segunda vez para defender a Seleção Brasileira Sub-15, pela qual disputará dois amistosos contra o Uruguai, na Granja Comary, nos dias 19 e 22 de agosto.

O maranhense, que chegou a marcar um dos gols da partida contra o Chile em sua primeira convocação, falou sobre a expectativa para a nova oportunidade.

“É uma sensação e tanto ser convocado novamente para a Seleção Brasileira. Isso mostra que meu trabalho e meu esforço valeram a pena”, disse.

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