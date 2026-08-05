Justiça nega pedido do Flamengo e reconhece novamente o Sport como campeão brasileiro de 1987

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não reconsiderou a decisão do Poder Judiciário que reconhece o Leão da Ilha como o vencedor do torneio

Taça do Campeonato Brasileiro de 1987 (Divulgação/ Sport)

O Flamengo teve, nesta quarta-feira (5), negado o pedido de reconsideração da decisão do Poder Judiciário que reconhece o Sport como campeão brasileiro de 1987. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a disputa já foi decidida e que não poderia reabrir o caso.

Com a decisão, o desembargador Fábio Uchoa Pinto de Miranda reconheceu novamente o Leão da Ilha como o vencedor do torneio na ocasião e o São Paulo como o detentor da Taça das Bolinhas, entregue ao primeiro time que conquistasse cinco títulos alternados ou três consecutivos do Campeonato Brasileiro.

Esta é mais uma derrota do clube carioca nos tribunais na tentativa de ser considerado judicialmente como campeão de 1987 após decisão contrária do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2018. Com a decisão, a expectativa é de que o São Paulo requeira a posse da Taça das Bolinhas, que hoje pertence à Caixa Econômica Federal.

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