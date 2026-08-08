Vila Nova x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 21ª rodada da Série B

Leão tenta quebrar invencibilidade do Tigrão no OBA e pôr fim a jejum de nove jogos sem vitórias; equipes se enfrentam neste sábado (8)

Pedro Perotti, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Somando nove partidas consecutivas sem vencer na Série B e dois meses sem saber o que é triunfar, o Sport volta a campo neste sábado (8) diante de um grande desafio para tentar mudar o rumo da temporada. Às 16h, o Leão visita o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, pela 21ª rodada da competição.

Com 29 pontos, o Sport inicia a rodada na luta para encostar no G-6, mas chega pressionado pelo momento ruim. O empate por 1 a 1 com o Cuiabá, na Ilha do Retiro, ampliou o jejum e marcou o terceiro empate consecutivo da equipe.

Para Gilmar Dal Pozzo, o confronto também representa uma oportunidade de dar uma resposta dentro de campo e recuperar a confiança do elenco.

A missão, porém, não será simples. O Vila Nova ocupa a quinta colocação, com 34 pontos, e tenta permanecer no grupo dos seis primeiros colocados.

Na rodada passada, os goianos perderam por 2 a 0 para o CRB, em Alagoas, e chegam ao confronto buscando recuperação. Além disso, o Tigre tem uma das campanhas mais fortes como mandante na competição e ainda não foi derrotado em Goiânia nesta Série B.

No primeiro turno, Sport e Vila Nova empataram por 1 a 1 na Ilha do Retiro.

SPORT

O principal desafio de Dal Pozzo para a partida está justamente na montagem do time. Depois de mais de uma semana de preparação, o treinador precisará promover mudanças e encontrar uma formação capaz de dar mais equilíbrio ao time.

O meio-campo é o setor que mais passará por mudanças. Com Biel e Fabio Matheus lesionados, o treinador poderá optar pela estreia do volante Willian Oliveira. O uruguaio Diego Hernández é cotado para assumir a parte da criação da equipe, atuando centralizando como um camisa 10.

Entre outras opções para formar o trio no meio-campo leonino estão Zé Gabriel, Pedro Martins, Murilo Rhikman e Yago Felipe.

A defesa também segue como ponto de atenção. O Sport vem sofrendo com oscilações e deixou escapar resultados importantes durante a sequência negativa. Dal Pozzo pode recolocar o prata da casa Marcelo Ajul entre os titulares e ao lado de Benevenuto. Kayky Almeida é alternativa.

“Trabalhamos bastante, fizemos treinos em que ajustamos muito detalhes e sabemos muito bem a postura que precisamos ter nessa partida para que o Sport consiga a vitória diante do Vila Nova. Entraremos determinados e com foco total nos três pontos”, expressou Chrystian Barletta.

VILA NOVA



Do outro lado, o Vila Nova chega a Goiânia pressionado pela derrota para o CRB, mas ainda dentro do grupo de acesso. Com 34 pontos, o Tigre sabe que uma vitória sobre o Sport pode ser importante para consolidar a posição entre os primeiros colocados e recuperar o embalo na competição.

Apesar do revés na última rodada, a força do Vila como mandante é um dos principais fatores do confronto. O time ainda não perdeu em casa nesta Série B e vem construindo uma campanha consistente diante de sua torcida. A equipe goiana soma oito vitórias e dois empates em dez partidas no OBA.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira terá alguns problemas para montar o time. O volante Willian Maranhão, o lateral-esquerdo Willian Formiga e o atacante Rian Lucas são desfalques. Por outro lado, o treinador ganha os retornos dos atacantes André Luis e Bruno Xavier.

FICHA DA PARTIDA

VILA NOVA: Helton Leite; Igor Cariús, Tiago Pagnussat, Douglas Mendes e Higor; Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; André Luis, Everton Galdino e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul (Kayky Almeida) e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

Horário: 16h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

Quarto Árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Disney+ (Streaming), SportyNet (YouTube), X Sports (TV Aberta)