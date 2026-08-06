Sport redefine alvos da janela e tenta fechar com meia Juan Alano e atacante Galeano

Meia do Ceará está próximo de acerto, enquanto clube negocia termos com o Mirassol pela contratação do atacante paraguaio

O atacante Galeano e o meia Juan Alano (Pedro Zacchi/Mirassol e Gabriel Silva / Ceará SC)

O Sport segue ativo na janela de transferências e já trabalha com novos alvos para reforçar o elenco na sequência da Série B. Após esbarrar em negativas de alguns nomes monitorados, a diretoria rubro-negra voltou suas atenções para o meia Juan Alano, 29 anos, do Ceará, e para o atacante paraguaio Antonio Galeano, 26 anos, do Mirassol.

Entre os dois, Juan Alano é quem está mais próximo de vestir a camisa rubro-negra. O atleta deve rescindir com o Vozão para fechar com o Rubro-Negro. Já Galeano segue em negociação, mas o Sport ainda busca um entendimento com o Mirassol sobre os moldes da transferência.

Juan Alano

A investida por Juan Alano surgiu após o Sport receber uma resposta negativa na tentativa de contratar o meia Guilherme Castilho. O jogador do Ceará passou a ser tratado como prioridade para o setor de criação.

O vínculo do atleta com o Vozão se encerra em dezembro, fator que facilita as conversas entre as partes. Além disso, existe uma urgência para fechar a negociação por conta do regulamento da Série B.

Juan Alano disputou 12 partidas na competição nacional. Caso entre em campo mais uma vez pelo Ceará, atingirá o limite de jogos permitido pela CBF e não poderá defender outra equipe na Série B nesta temporada. Por isso, o Sport tem encaminhada a contratação.

Na atual temporada, o meia soma 27 partidas, com três gols e uma assistência. Antes de chegar ao Ceará, construiu boa parte da carreira no futebol japonês e, no Brasil, também defendeu Coritiba e Internacional.

Antonio Galeano

Outro nome que permanece no radar rubro-negro é Antonio Galeano. O atacante paraguaio atua preferencialmente pelo lado direito do campo e ainda possui contrato com o Mirassol até o fim de 2028.

As conversas seguem em andamento, mas a negociação é considerada mais complexa justamente pelos termos envolvendo a liberação do atleta pelo clube paulista.

Na temporada, Galeano disputou 22 partidas pelo Mirassol, registrando uma assistência e nenhum gol. O atacante não entra em campo desde maio e busca maior minutagem. Em 2025, teve passagem pelo Ceará, onde ganhou experiência no futebol nordestino.

Mercado recalculado

A mudança de estratégia do Sport ocorre depois de o clube não conseguir avançar nas tratativas por alguns dos principais alvos ofensivos da janela.

O atacante Yan Sasse e o centroavante Tiquinho Soares recusaram as propostas apresentadas pelo Leão, obrigando a diretoria a recalcular a rota no mercado.