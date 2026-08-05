Camisa 9: Sem avançar por Tiquinho Soares, Sport aguarda renovação de Perotti

Não dando continuidade às negociações pelo jogador ex-Mirassol, o Leão da Ilha agora busca manter o seu principal goleador da temporada

Tiquinho Soares, ex-Mirassol, e Perotti, do Sport (JP Pinheiro/Agência Mirassol e Rafael Vieira/DP Foto)

Após longas tratativas, o Sport não conseguiu avançar pela contratação do atacante Tiquinho Soares. O centroavante ex-Mirassol não aceitou os termos leoninos, e as negociações não tiveram continuidade. Focado na função de camisa 9, o clube rubro-negro agora aguarda a renovação de Perotti.

Principal goleador da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o centroavante está emprestado pela Chapecoense até o final da atual temporada e já pode assinar um pré-contrato com um novo clube.

O Sport acompanha com atenção a situação do jogador e já busca uma renovação de contrato para 2027. As tratativas ainda não avançaram, já que o centroavante vive valorização no mercado pelo bom desempenho na Ilha do Retiro.

Perotti é um dos artilheiros da Segundona, com nove gols marcados. O camisa 9 também marcou dois gols na Copa do Nordeste e distribuiu quatro assistências desde a sua chegada à equipe leonina.

Vale lembrar que o Sport também conta com Zé Roberto no elenco para a posição de centroavante. O clube segue no mercado em busca de reforços, sobretudo para o sistema ofensivo.



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