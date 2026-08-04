Sport avança pela contratação de Tiquinho Soares

Tiquinho Soares em ação pelo Santos (Raul Baretta/Santos FC)

O Sport avançou nas negociações pela contratação do atacante Tiquinho Soares e reajustou os valores apresentados ao jogador, que está livre no mercado desde a rescisão de contrato com o Santos.

De acordo com notícia divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco, internamente, o clima é de otimismo quanto à possibilidade de um desfecho positivo.

O principal entrave, neste momento, é convencer o centroavante de 35 anos a aceitar os valores oferecidos pelo Leão. As conversas seguem em andamento e a expectativa da direção é chegar a um acordo nos próximos dias.

Ataque rubro-negro

Caso a negociação seja concretizada, Tiquinho chegará para ampliar as opções de Gilmar Dal Pozzo no comando do ataque. Atualmente, o elenco conta com Pedro Perotti e Zé Roberto como centroavantes de origem, mas a diretoria entende que a chegada de um jogador experiente pode elevar o nível de competitividade do setor.

O movimento faz parte da estratégia rubro-negra de reforçar o elenco durante a janela de transferências, principalmente após o período de instabilidade vivido pela equipe na Série B.

Tiquinho é campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo e acumula passagens por Mirassol, Santos, Olympiacos-GRE, Porto-POR e Vitória de Guimarães-POR.

Tiquinho Soares está sem clube desde que rescindiu contrato com o Santos. No primeiro semestre desta temporada, o atacante atuou por empréstimo no Mirassol, onde disputou dez partidas e marcou um gol.



Pelo Santos, entrou em campo 40 vezes e balançou as redes em sete oportunidades na última temporada.

Sport segue ativo no mercado

A investida por Tiquinho acontece em meio à reformulação do elenco rubro-negro. Nas últimas semanas, o Sport anunciou reforços como Claudinho, Kayky Almeida, Willian Oliveira, Murilo Rhikman, Diego Hernández e Dudu Teodora, além de seguir monitorando outras opções para fortalecer o grupo. O goleiro Brenno, ex-Fortaleza, deve ser o próximo a ser anunciado no Leão.

A diretoria mantém a busca por atletas que possam contribuir imediatamente na luta pelo acesso à Série A, e vê em Tiquinho Soares um nome capaz de agregar experiência ao ataque rubro-negro.