Regularizado, Willian Oliveira pode estrear pelo Sport contra o Vila Nova, no sábado (8)

Com passagem pelo Sport nas temporadas 2014 e 2015, William Oliveira fica à disposição de Gilmar Dal Pozzo, que perdeu o outro volante, Fábio Matheus, pode contusão

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Club do Recife)

O volante Willian Oliveira teve o nome publicado no BID na noite da última segunda-feira (4) e está regularizado para estrear pelo Sport.

Com contrato até o fim de 2027, o jogador de 33 anos defendeu o Leão entre 2014 e 2015 e estava no Coritiba na atual temporada.

O experiente atleta pode ganhar espaço no time para o duelo contra o Vila Nova, fora de casa, no próximo sábado (8), às 16h, já que o também volante Fábio Matheus foi diagnosticado com uma lesão no ligamento do tornozelo e ficará de fora do restante da temporada.

Com 15 jogos pelo Coxa Branca em 2026, tendo entrado em campo pela última vez em maio, Willian Oliveira foi revelado pelo Fluminense e acumula passagens por clubes como Goiás, Ceará, Cruzeiro e Vitória.