Goleiro Brenno se despede do Fortaleza e deve ser anunciado como novo reforço do Sport

No Tricolor do Pici desde 2025, Brenno, de 27 anos, usou as redes sociais para se despedir; ele chega para ser reserva de Thiago Couto, na vaga de Halls, que se transferiu para o Japão

Goleiro Brenno, novo reforço do Sport (MATEUS LOTIF/FEC)

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Sport, o goleiro Brenno se despediu do Fortaleza nesta terça-feira (4). Em postagem nas redes sociais, o jogador de 27 anos, que defendia o Tricolor do Pici desde 2025, agradeceu ao clube.

“Encerro este ciclo com orgulho e a certeza de que minha dedicação foi total em todos os momentos”, escreveu.

Revelado pelo Grêmio e com passagem pelo futebol italiano, Brenno chega, em um primeiro momento, para ser reserva de Thiago Couto, ocupando a vaga de Halls, que deixou o Rubro-Negro para atuar no futebol do Japão.