Quebra-cabeça no meio-campo: Sport testa nova formação para sequência da Série B

Saída de Zé Lucas e lesões obrigam Gilmar Dal Pozzo a reformular o setor de criação e marcação

Willian Oliveira, Yago Felipe e Murilo Rhikman, volantes do Sport (Paulo Paicva/SCR)

A reta decisiva da Série B trouxe um novo desafio para o técnico Gilmar Dal Pozzo no Sport. Além da saída de Zé Lucas para o Cruzeiro, o treinador perdeu Fábio Matheus, que não deve atuar mais na temporada após passar por cirurgia no tornozelo, e Biel, que sofreu uma entorse de grau dois no tornozelo direito.

Para completar, Carlos de Pena segue em recuperação de uma lesão no tornozelo e ainda é dúvida para o duelo contra o Vila Nova, sábado (8), em Goiânia.

Com isso, Dal Pozzo terá de redesenhar o setor de criação e marcação da equipe. O período de preparação sem jogos foi utilizado justamente para testar alternativas e buscar um novo equilíbrio no setor que mais sofreu mudanças nas últimas semanas.

Volantes disputam espaço

As opções mais naturais para recompor o meio-campo são jogadores de características predominantemente defensivas. Entre eles estão Zé Gabriel e Pedro Martins, que já vinham recebendo oportunidades, além dos recém-chegados Murilo Rhikman e Willian Oliveira.

Murilo chegou ao Sport envolvido na negociação que levou Zé Lucas ao Cruzeiro. Considerado uma das principais promessas da base celeste, o volante de 20 anos ainda busca ganhar ritmo e entrosamento com o restante do elenco.

Já Willian Oliveira retorna à Ilha do Retiro para sua segunda passagem pelo clube. Experiente, o volante de 33 anos chega com a missão de agregar liderança e experiência ao setor, além de disputar posição imediatamente.

Outra alternativa é Yago Felipe, que também aparece como opção para reforçar a marcação e a saída de bola da equipe.

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Diego Hernández pode ganhar nova função

Entre as possibilidades avaliadas pela comissão técnica, uma das que mais chama atenção é a utilização de Diego Hernández em uma função mais centralizada.

O uruguaio pode atuar como um meia de articulação, ocupando a faixa do tradicional camisa 10, com liberdade para aproximar-se dos atacantes e pisar constantemente na área adversária.

A boa atuação diante do Cuiabá, quando participou diretamente do gol de Perotti, reforçou a possibilidade de o jogador ganhar maior protagonismo na construção ofensiva da equipe.

Caso a opção seja confirmada, Dal Pozzo poderá equilibrar o setor utilizando dois volantes de maior proteção, liberando Diego para exercer a função de criação.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Sport será contra o Vila Nova. O confronto será no sábado (8), às 16h, em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B.