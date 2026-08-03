Contradição: defesa vira maior desafio de Dal Pozzo no Sport em busca da reação na Série B

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

A maior preocupação do Sport na Série B não está no ataque, mas na defesa. Em meio à sequência de nove partidas sem vitória e a um mês sem saber o que é triunfar, o setor defensivo tornou-se o principal obstáculo para o técnico Gilmar Dal Pozzo, justamente um treinador que construiu sua carreira pela solidez sem a bola.

Desde o retorno ao comando rubro-negro, Dal Pozzo ainda não conseguiu fazer o Sport passar um jogo sequer sem ser vazado. Em cinco partidas pela Série B, a equipe sofreu oito gols, média de 1,6 por jogo, números que ajudam a explicar a dificuldade do Leão em transformar boas atuações em vitórias.

Agora, com mais de uma semana de treinamentos antes do confronto contra o Vila Nova, no próximo sábado (8), em Goiânia, o treinador ganha a primeira oportunidade para trabalhar o elenco sem a pressão do calendário apertado. E o principal objetivo passa por corrigir justamente o setor que sempre foi sua marca registrada.

Uma contradição no trabalho

A fragilidade defensiva do Sport contrasta com o histórico recente de Gilmar Dal Pozzo. Em 2025, foi justamente por meio de uma equipe organizada que o treinador conduziu a Chapecoense ao acesso, encerrando a Série B na terceira colocação e recolocando o clube catarinense na elite do futebol brasileiro.

No Sport, entretanto, o cenário é oposto. A equipe até consegue competir durante boa parte das partidas, mas tem encontrado enorme dificuldade para sustentar resultados. Os gols sofridos nos minutos finais tornaram-se frequentes e custaram pontos importantes ao longo das últimas rodadas.

Foi assim diante de Goiás, Cuiabá e Operário-PR, partidas em que o Rubro-Negro deixou escapar vitórias ou resultados importantes após falhas coletivas no sistema defensivo.

Problema vai além dos zagueiros

Embora a defesa seja o setor mais cobrado, Dal Pozzo tem evitado individualizar responsabilidades. Nas entrevistas recentes, o treinador reforçou que os erros passam pelo comportamento coletivo da equipe, envolvendo laterais, volantes e até mesmo o posicionamento sem a bola.

Ainda assim, a pressão aumenta sobre uma comissão técnica que tem justamente na organização defensiva uma de suas principais características. O desempenho abaixo do esperado no setor acaba comprometendo todo o trabalho desenvolvido durante a semana.

Além disso, as constantes mudanças por lesões, suspensões e chegadas de reforços também dificultaram a consolidação de uma formação ideal.

Semana decisiva para ajustes

A pausa entre as rodadas pode representar um ponto de virada para o Sport. Sem atuar desde o empate diante do Cuiabá, o elenco ganhou dias importantes de preparação para que Dal Pozzo tente ajustar posicionamentos, corrigir falhas de cobertura e dar maior consistência ao time.

O desafio, porém, será dos maiores. O próximo compromisso será justamente diante do Vila Nova, em Goiânia, equipe que faz uma das campanhas mais consistentes da Série B e costuma ser forte atuando como mandante.