Inimigos íntimos: Sport e Náutico encaram equipes com técnicos que conhecem times pernambucanos

Guto Ferreira comanda o Vila Nova (Roberto Corrêa/Vila Nova )

Após o fim de semana sem compromissos pela Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Náutico intensificam a preparação para os próximos jogos. A curiosidade é que rubro-negros e alvirrubros vão entrar em campo diante de adversários os quais possuem técnicos que conhecem muito bem os rivais pernambucanos.

O Leão vai encarar o Vila Nova, comandado por Guto Ferreira. O treinador conquistou o acesso para elite com o Sport em 2019, mas em 2024 teve uma passagem relâmpago pela Ilha do Retiro - passou apenas cinco jogos à frente da equipe na Segundona e foi demitido.

Porém, no Tigre Guto faz uma campanha muito boa. O Vila Nova é o quinto colocado, com 34 pontos. O time goiano ainda não perdeu atuando diante da sua torcida nesta Série B no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), local do duelo contra o Leão, sábado (8), às 16h.

Em dez partidas como mandante, o Tigre soma oito vitórias e dois empates, mantendo invencibilidade em casa. A equipe goiana também chega embalada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas diante da sua torcida, fator que reforça a dificuldade da missão rubro-negra.

O cenário no Sport é diferente, com um jejum de nove jogos sem sequer uma vitória conquistada. A pressão em cima do técnico Gilmar Dal Pozzo é enorme, mesmo ele com apenas cinco jogos no comando do time. Não à toa, o rubro-negro despencou para a décima posição, com 29 pontos.

NÁUTICO

O Timbu volta a campo no domingo (9), contra o Atlético-GO, às 16h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O time goiano é comandado por Roger Silva, que começou a temporada no Sport e foi campeão pernambucano em cima exatamente do Timbu.



O confronto foi recheado de muita polêmica fora de campo, após Roger dizer que estudou tanto o adversário que, talvez, soubesse mais do Náutico naqueles dias que “os caras que estavam lá”. A declaração concedida à Rádio Jornal foi criticada por um dos técnicos do Náutico, Guilherme dos Anjos.

O Timbu já enfrentou Roger nesta Série B. Após deixar o Sport, ele assumiu o América-MG e foi goleado por 4 a 0 no estádio alvirrubro.

