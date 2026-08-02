Sport amplia cúpula do futebol e promove mudanças em meio à crise na Série B

O advogado Leonardo Cruz e Bruno Reis, ex-vice-presidente de Relações Institucionais do clube, passam a integrar o setor

Matheus Souto Maior, presidente do Sport, e ítalo Rodrigues, executivo de futebol (Rafael Vieira)

O Sport promoveu mudanças na estrutura do departamento de futebol e ganhou dois novos integrantes na cúpula responsável pela condução da equipe profissional. O advogado Leonardo Cruz e Bruno Reis, ex-vice-presidente de Relações Institucionais do clube, passam a integrar o setor em meio ao momento delicado vivido pelo Leão na Série B do Campeonato Brasileiro.

Os dois nomes, com aval do presidente Matheus Souto Maior, chegam após uma série de reuniões internas da diretoria. A reformulação ocorre em um cenário de pressão crescente pelos resultados dentro de campo, já que o Sport não vence há dois meses e acumula nove partidas consecutivas sem triunfos na competição nacional.

Acréscimo na gestão do futebol

A chegada de Leonardo Cruz e Bruno Reis amplia a estrutura do departamento de futebol rubro-negro, que passa a contar com mais integrantes na tomada de decisões envolvendo elenco, planejamento e mercado.

Eles irão trabalhar ao lado dos diretores Marcus Vinícius e Lucas Ventura, do executivo de futebol Ítalo Rodrigues, do gerente Hudson Santos e do coordenador Brenno Lucena.

Antes das mudanças, a estrutura era formada por Ítalo Rodrigues, Hudson Santos e Brenno Lucena, além dos dirigentes Marcus Vinícius e Lucas Ventura, responsável pela interlocução com o setor financeiro.

Mudanças em meio à pressão

A reformulação acontece em um momento de forte cobrança da torcida rubro-negra. Além da sequência de nove jogos sem vencer na Série B, o Sport viu a equipe perder posições na tabela e se distanciar da disputa pelas primeiras colocações.

Outro fator que motivou as alterações passa pelo mercado de transferências. A diretoria busca acelerar a chegada de reforços e definir um perfil de contratações que esteja alinhado tanto à realidade financeira quanto às necessidades técnicas da equipe para a sequência da temporada.

Ítalo Rodrigues segue

Principal rosto público do departamento de futebol, o executivo Ítalo Rodrigues segue no centro das críticas da torcida. O dirigente tem sido alvo de manifestações de insatisfação por parte dos rubro-negros em razão da campanha irregular do clube e das dificuldades apresentadas dentro de campo.

Mesmo com o aumento da estrutura administrativa, o executivo permanece à frente das negociações e da condução do futebol profissional, agora acompanhado pelos novos integrantes da cúpula.