Fábio Matheus tem lesão confirmada e não deve mais jogar pelo Sport na temporada

Volante passará por cirurgia no tornozelo esquerdo e deve ficar entre 10 e 12 semanas afastado; Leão perde mais uma opção para a sequência da Série B

Volante Fábio Matheus em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport confirmou, nesta segunda-feira (3), que o volante Fábio Matheus teve diagnosticada uma lesão no complexo da sindesmose tibiofibular, conhecida como entorse alta do tornozelo, e será submetido a uma cirurgia nesta terça-feira (4).

Com previsão inicial de recuperação entre 10 e 12 semanas, o volante só deverá estar apto a retornar aos gramados após o encerramento da temporada. A baixa representa mais um problema para o técnico Gilmar Dal Pozzo, que já convive com desfalques importantes no elenco em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem Fábio Matheus, Gilmar Dal Pozzo terá de reorganizar o meio-campo para a sequência da Série B. Entre as opções disponíveis estão Adriel, Zé Gabriel, Pedro Martins, Murilo Rhikman, Willian Oliveira e Yago Felipe.

Lesão ocorreu contra o Operário

Fábio Matheus sofreu a lesão durante o empate por 2 a 2 diante do Operário-PR, no dia 18 de julho, pela Série B. Curiosamente, a partida marcou um momento especial para o volante, que balançou as redes antes de deixar o gramado.

Segundo o boletim médico divulgado pelo clube, a cirurgia foi indicada por ser a melhor alternativa para restabelecer a estabilidade anatômica do tornozelo e evitar sequelas que possam comprometer a carreira do atleta.

Recomeço interrompido

A lesão interrompe um momento de retomada de Fábio Matheus no Sport. Depois de deixar o clube por empréstimo e de uma negociação que acabou não se concretizando com o Remo, o volante voltou a ganhar espaço no elenco rubro-negro em 2026.

Na atual temporada, disputou sete partidas e marcou um gol, justamente no confronto diante do Operário-PR, antes de sofrer a lesão que encerrou precocemente seu ano.

Boletim médico divulgado pelo Sport

"Informe Médico: Fábio Matheus

Durante a partida contra o Operário-PR, no dia 18 de julho, o atleta Fábio Matheus sofreu um trauma torcional de altíssima energia no tornozelo esquerdo, ocasionado pela queda de um adversário sobre sua perna. A avaliação clínica, complementada por exames de Ressonância Magnética e, posteriormente, Tomografia Computadorizada, confirmou uma lesão do complexo da sindesmose tibiofibular (entorse alto do tornozelo) com indicação de intervenção cirúrgica.

A escolha pelo procedimento cirúrgico é a conduta médica ideal para garantir a estabilidade anatômica do tornozelo. A intervenção previne a frouxidão ligamentar residual, que poderia resultar em dores crônicas e desvios biomecânicos compensatórios, protegendo assim a performance esportiva e o futuro da carreira do atleta.

O procedimento corretivo está programado para esta terça-feira (04/08/2026), sob a condução do especialista Dr. Romero Nery, utilizando a estrutura do Real Hospital Português (RHP). O prazo estimado de recuperação será atualizado pelo Departamento de Saúde e Performance após a realização da cirurgia, podendo variar de 10 a 12 semanas."