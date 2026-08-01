Sport oficializa saída do lateral Madson em comum acordo

Madson, ex-jogador do Sport (Paulo Paiva / SCR)

Passando por ajustes no elenco em meio ao mau momento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport oficializou neste sábado (1º) a saída do lateral-direito Madson. Segundo o clube leonino, o encerramento do vínculo contratual ocorreu em comum acordo entre as partes.

O experiente defensor de 34 anos chegou ao Leão da Ilha no início da temporada de 2026 e pouco correspondeu às expectativas. Madson deixa o Sport com apenas 16 jogos realizados e um gol marcado.

O atleta havia deixado de fazer parte dos planos da equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo e não entrava em campo desde o empate contra o Botafogo-SP, ainda no dia 10 de julho.

Atualmente no elenco, o clube rubro-negro conta apenas com o jovem da base Augusto Pucci e o recém-chegado Claudinho para a função. O Sport segue no mercado e tem expectativa de reforçar o elenco na sequência da Série B.



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