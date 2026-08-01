Sport oficializa saída do lateral Madson em comum acordo
O experiente defensor deixa o Sport após apenas 16 jogos na temporada
Publicado: 01/08/2026 às 14:42
Madson, ex-jogador do Sport (Paulo Paiva / SCR)
Passando por ajustes no elenco em meio ao mau momento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport oficializou neste sábado (1º) a saída do lateral-direito Madson. Segundo o clube leonino, o encerramento do vínculo contratual ocorreu em comum acordo entre as partes.
O experiente defensor de 34 anos chegou ao Leão da Ilha no início da temporada de 2026 e pouco correspondeu às expectativas. Madson deixa o Sport com apenas 16 jogos realizados e um gol marcado.
O atleta havia deixado de fazer parte dos planos da equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo e não entrava em campo desde o empate contra o Botafogo-SP, ainda no dia 10 de julho.
Atualmente no elenco, o clube rubro-negro conta apenas com o jovem da base Augusto Pucci e o recém-chegado Claudinho para a função. O Sport segue no mercado e tem expectativa de reforçar o elenco na sequência da Série B.
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O Sport Club do Recife informa o encerramento do vínculo contratual com o atleta Madson, em comum acordo entre as partes. O Clube agradece pelos serviços prestados durante o período em que vestiu a camisa rubro-negra e deseja sucesso na sequência de sua carreira. pic.twitter.com/5X0lr80H62— Sport Club do Recife (@sportrecife) August 1, 2026