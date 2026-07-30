Presidente do Sport fala sobre negociações: PH Ganso está descartado

Matheus Souto Maior confirmou que o volante William Oliveira e o goleiro Breno estão próximos de acerto. E afirmou que clube negocia com Zé Rafael

Posse do novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport segue no mercado atrás de reforços para aproveitar a janela de transferências que seguirá aberta até o dia 11 de setembro. Essa será a última chance de o Leão se reforçar para o restante da disputa do Brasileiro da Série B. E junto com a possibilidade de contratações, vem também os rumores.



Nesta quinta-feira, o presidente rubro-negro Matheus Souto Maior concedeu entrevista à Rádio Jornal e detalhou algumas situações específicas que foram ventiladas nesta semana. Confira caso a caso:



Paulo Henrique Ganso - O presidente informou que, de fato houve um contato com o staff do atleta, mas que a negociação não andou por conta do alto salário do meia. A vinda do jogador está descartada.



Zé Rafael - É um jogador que o Sport em interesse, mas há uma dificuldade também por conta do alto salário. O clube segue negociando com Zé Rafael, mas não tem negociação avançada.



Breno - O goleiro do Fortaleza tem negociação avançada com o Sport. O acerto está próximo, mas ainda não assinou.



William Oliveira - O volante está muito próximo do acerto. De acordo com o presidente leonino, é o atleta que está mais próximo de assinar contrato com o Leão.



Matheus Souto Maior não falou sobre a situação do meia Guilherme Castilho.

