Próximo adversário do Sport, Vila Nova ainda não perdeu em casa na Série B; veja números

Equipe goiana chega embalada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas diante da sua torcida

Equipe do Vila Nova em jogo contra o Sport na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport terá mais um grande desafio pela frente na luta para reencontrar o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Após ampliar para nove partidas o jejum sem triunfos na competição, o Leão encara um dos mandantes mais fortes do torneio.

No dia 8 de agosto, sábado, a equipe rubro-negra visita o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 21ª rodada da Segundona.

O cenário não é dos mais favoráveis para a equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo. Além da sequência negativa, o Sport terá pela frente um adversário que ainda não perdeu atuando diante da sua torcida nesta Série B.

O confronto marca o início de um período decisivo para o Rubro-Negro, que tenta recolocar a campanha nos trilhos após deixar a zona de acesso e cair para a parte intermediária da tabela.

Invicto no OBA

Atual quinto colocado da Série B, o Vila Nova transformou o OBA em um verdadeiro trunfo na competição. Em dez partidas como mandante, o Tigre soma oito vitórias e dois empates, mantendo invencibilidade em casa.

A equipe goiana também chega embalada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas diante da sua torcida, fator que reforça a dificuldade da missão rubro-negra.

À frente do Vila está o técnico Guto Ferreira, velho conhecido do Sport e da torcida leonina, onde acumulou passagens e conhece de perto o ambiente da Ilha do Retiro.

Sport tenta quebrar sequência

Se o Vila faz da sua casa um ponto forte, o desempenho do Sport longe da Ilha do Retiro preocupa. O Leão acumula quatro partidas consecutivas sem vencer como visitante, com duas derrotas e dois empates.

A sequência evidencia uma das dificuldades da equipe na competição e aumenta a pressão para que Gilmar Dal Pozzo encontre soluções durante o período de preparação antes da viagem para Goiânia.

Reencontro após empate no primeiro turno

No primeiro turno, Sport e Vila Nova ficaram no empate por 1 a 1, na Ilha do Retiro. Agora, o confronto acontece em um cenário diferente, com o Tigre vivendo excelente momento como mandante e o Leão buscando encerrar uma sequência que já dura nove rodadas sem vitória na Série B.

Para o Sport, voltar de Goiânia com os três pontos significaria não apenas quebrar o longo jejum, mas também ganhar fôlego na disputa da competição.

Vila Nova em casa na Série B: