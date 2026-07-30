Sport perde Biel por lesão e aumenta lista de desfalques na Série B

Meia sofreu entorse de grau 2 contra o Cuiabá e está fora do duelo diante do Vila Nova; clube não estipulou prazo para retorno

Biel Fonseca, meio-campista do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport ganhou mais um problema para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Biel Fonseca sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito e está fora, pelo menos, da partida contra o Vila Nova, marcada para o dia 8 de agosto, às 16h, em Goiânia, pela 21ª rodada da competição.

A lesão aconteceu durante o empate por 1 a 1 diante do Cuiabá, na última segunda-feira, na Ilha do Retiro. Titular da equipe de Gilmar Dal Pozzo, Biel deixou o gramado aos 25 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Yago Felipe.

O clube informou que o atleta já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia, mas não estabeleceu um prazo para retorno aos gramados.

Novo desfalque

A ausência de Biel representa mais uma baixa importante para o técnico Gilmar Dal Pozzo, que já convive com problemas no setor de meio-campo.

O volante Fábio Matheus e o meia-atacante Carlos De Pena seguem em recuperação no departamento médico.

Sem Biel, o treinador terá pouco mais de uma semana de treinamentos até o compromisso diante do Vila Nova para definir quem ocupará a vaga no time titular.

Biel vinha sendo um dos destaques do Sport em meio ao momento de instabilidade da equipe na competição. Apesar da sequência negativa do Leão, o meia era um dos jogadores mais participativos.

Na atual temporada, o camisa 6 rubro-negro soma 27 partidas, com três gols marcados e três assistências.

Agora, o jogador inicia tratamento para tentar retornar o quanto antes e reforçar a equipe na reta decisiva da Série B.

Confira a nota do Sport na íntegra:

"Durante o jogo contra o Cuiabá, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o meio-campista Biel sofreu uma entorse de grau II no tornozelo direito. O atleta já está em tratamento na fisioterapia e será reavaliado diariamente."